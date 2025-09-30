(Vídeo) Legislador Coto culpó a Gustavo Melella en el programa de Eduardo Feinmann por los incidentes y defendió la convocatoria libertaria

13 0 30 septiembre 2025 2025-09-30T03:31:00-03:00 Editar esta nota

Coto culpó a Melella por incidentes en la visita de Milei en Ushuaia y aseguró que la convocatoria libertaria fue “exitosa”.

El parlamentario acusó al gobernador de no garantizar seguridad en la visita de Milei y aseguró que, pese a las protestas, la convocatoria libertaria fue “exitosa”.

El legislador provincial Coto apuntó directamente contra el gobernador Gustavo Melella tras los incidentes ocurridos este lunes en Ushuaia durante la visita del presidente Javier Milei.

En declaraciones al programa de Eduardo Feinmann, Coto responsabilizó al mandatario fueguino de no garantizar un operativo policial acorde a la magnitud del evento. Según señaló, “Melella decidió no aportar efectivos y liberar la zona, lo que facilitó los disturbios entre manifestantes”.

No obstante, el parlamentario defendió la participación de los seguidores libertarios en la capital fueguina, asegurando que la visita presidencial fue un éxito. “Fue una buena convocatoria, mucho más importante de lo que algunos quieren mostrar, y quedó claro que el apoyo a Milei en Ushuaia existe”, sostuvo.

Las declaraciones de Coto contrastan con las críticas de otros sectores políticos y sindicales que remarcaron la baja presencia de militantes y las fuertes protestas que obligaron a suspender la caminata presidencial por el centro de la ciudad.

Los incidentes, que incluyeron empujones e insultos entre libertarios y peronistas, escalaron hasta que Gendarmería se retiró de la zona. Pese a ello, no se registraron heridos de gravedad. El cruce verbal y político abre un nuevo capítulo de tensión en Tierra del Fuego, con el gobernador Melella en el centro de las críticas por el dispositivo de seguridad.


Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #intagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 13
  1. Anónimoseptiembre 30, 2025

    coto subite un barco y encara al medio del mar . Porque te iremos a buscar mentiroso hdp . Impresentable e inimputable

    ResponderBorrar
  2. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Kirchos HDR1000P

    ResponderBorrar
  3. Anónimoseptiembre 30, 2025

    jajajaja. Son un chiste Coto. No metieron ni 100 personas!!! Qué operativo querés para ese puñado. Con dos maestras jardineras organizabas semejante fracaso

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoseptiembre 30, 2025

      Y cual seria el problema ?? quienes son ustedes negros de mierda para decidir quien puede o no entrar a la ciudad que es de todos, dudo que pagues impuestos sorete. y yo no lo vote a milei pero es el presidente pedazo de mono

      Borrar
  4. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Coto, el desastre que estamos viviendo no requiere demasiado análisis. Mientras Milei se gastó 300.000 dolares para traer a muchas de las personas que vos decis eran de Ushuaia, vos salis a hablar pavadas en contra de los convocados que la están pasando para la mierda por las políticas de tu presidente perverso.

    ResponderBorrar
  5. Anónimoseptiembre 30, 2025

    ya no existe el apoyo a milei ,milei ,karina ,caputo y menem solo hacen sus negocios para enriquecerse y volverse millonarios ,porque son millonarios y hacer millonarios a sus amigos y familiares

    ResponderBorrar
  6. Anónimoseptiembre 30, 2025

    QUEIEN AAVALO Y PERDONO A ESTOS TIPOS DE DESMANES ,CONTRA RIOS Y BERTONE ,VUOTO Y MELELLA ,LOS MEJORES JEFES DE CAMPAÑA DE MILEY

    ResponderBorrar
  7. Anónimoseptiembre 30, 2025

    CUANTO EMPLEADOS PUBLICOS HAY ,CUANTOS DE SALUD ,CUANTOS JUBILADOS HAY FUERON LOS QUE FUERON OBLIGADOS ,PLANEROS ,CONTRATADOS ,CAMIONEROS 200 GATOS LOCAS Y LOCOS

    ResponderBorrar
  8. Anónimoseptiembre 30, 2025

    CUANTO EMPLEADOS PUBLICOS HAY ,CUANTOS DE SALUD ,CUANTOS JUBILADOS HAY FUERON LOS QUE FUERON OBLIGADOS ,PLANEROS ,CONTRATADOS ,CAMIONEROS 200 GATOS LOCAS Y LOCOS

    ResponderBorrar
  9. Anónimoseptiembre 30, 2025

    hablan de libertad los bobos y le estan chupando la pija a trump y al fmi para que vengan dolares por plata que nadie ve adonde va o se la estan choreando como el oro

    ResponderBorrar
  10. Anónimoseptiembre 30, 2025

    mientras boludean con la visita del Presidente en puertos pasan cosas, llego la comitiva de iñaky encabezada por chorrovini primo de k oya2 para hacer investigaciones ahora es oficialista el massista venido en libertario. el mismo que curro con la obrita del muelle recomendando la empresa a contratar a pesar de las impugnaciones. chorrovini se hace presente ahora como libertario y pide explicaciones a sus propios curros como massista
    dan asco como se cgan en todo

    ResponderBorrar
  11. Anónimoseptiembre 30, 2025

    YO CREO QUE EL LOCO MILEI ANTES DE IRSE LO TIENE QUE CARPETEAR AL DEGENERADO PAPI MELELA ASÍ LA GENTE SABE EL VIOLÍN ENFERMO DE GOBERNADOR QUE TIENE TDF

    ResponderBorrar
  12. Anónimoseptiembre 30, 2025

    FAVOR QUE LE HICIERON AL LOCO PELUCA

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,267,Espectaculos,85,Interes,2374,Interes General,3198,Internacionales,152,Locales,3703,Noticias Nacionales,1406,Policiale,6,Policiales,11389,Sociedad,4989,Tecno,76,Tendencias,135,Titulares,14523,Ultimas Noticias,12912,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Legislador Coto culpó a Gustavo Melella en el programa de Eduardo Feinmann por los incidentes y defendió la convocatoria libertaria
(Vídeo) Legislador Coto culpó a Gustavo Melella en el programa de Eduardo Feinmann por los incidentes y defendió la convocatoria libertaria
Coto culpó a Melella por incidentes en la visita de Milei en Ushuaia y aseguró que la convocatoria libertaria fue “exitosa”.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0aSha2InEIxUbtOUPadhLVJeiygThRMa42PHA6D02s7SjxiC5Z_5ZOUfm41ewUJ8a_lBwU7ZUz-5ulQHUjgkvmLdkL_VuvO9SdOdn7MhfuY1CixtKBDFI9KTTMxeD2sTvfKSIjn3W3tqEqPXJC8bYerLn_3HHAICpEhOMVNuRh-W7_XTXnb5e/w640-h384/coto%20acuso%20a%20melella%20por%20los%20disturbios%20en%20su%20visita%20a%20ushuaia.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0aSha2InEIxUbtOUPadhLVJeiygThRMa42PHA6D02s7SjxiC5Z_5ZOUfm41ewUJ8a_lBwU7ZUz-5ulQHUjgkvmLdkL_VuvO9SdOdn7MhfuY1CixtKBDFI9KTTMxeD2sTvfKSIjn3W3tqEqPXJC8bYerLn_3HHAICpEhOMVNuRh-W7_XTXnb5e/s72-w640-c-h384/coto%20acuso%20a%20melella%20por%20los%20disturbios%20en%20su%20visita%20a%20ushuaia.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/video-legislador-coto-culpo-gustavo.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/video-legislador-coto-culpo-gustavo.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos