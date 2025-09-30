(Vídeo) Legislador Coto culpó a Gustavo Melella en el programa de Eduardo Feinmann por los incidentes y defendió la convocatoria libertaria

El legislador provincial Coto apuntó directamente contra el gobernador Gustavo Melella tras los incidentes ocurridos este lunes en Ushuaia durante la visita del presidente Javier Milei.





En declaraciones al programa de Eduardo Feinmann, Coto responsabilizó al mandatario fueguino de no garantizar un operativo policial acorde a la magnitud del evento. Según señaló, “Melella decidió no aportar efectivos y liberar la zona, lo que facilitó los disturbios entre manifestantes”.





No obstante, el parlamentario defendió la participación de los seguidores libertarios en la capital fueguina, asegurando que la visita presidencial fue un éxito. “Fue una buena convocatoria, mucho más importante de lo que algunos quieren mostrar, y quedó claro que el apoyo a Milei en Ushuaia existe”, sostuvo.





Las declaraciones de Coto contrastan con las críticas de otros sectores políticos y sindicales que remarcaron la baja presencia de militantes y las fuertes protestas que obligaron a suspender la caminata presidencial por el centro de la ciudad.





Los incidentes, que incluyeron empujones e insultos entre libertarios y peronistas, escalaron hasta que Gendarmería se retiró de la zona. Pese a ello, no se registraron heridos de gravedad. El cruce verbal y político abre un nuevo capítulo de tensión en Tierra del Fuego, con el gobernador Melella en el centro de las críticas por el dispositivo de seguridad.