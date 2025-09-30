(Vídeo) Legislador Coto culpó a Gustavo Melella en el programa de Eduardo Feinmann por los incidentes y defendió la convocatoria libertaria

Coto culpó a Melella por incidentes en la visita de Milei en Ushuaia y aseguró que la convocatoria libertaria fue “exitosa”.
El legislador provincial Coto apuntó directamente contra el gobernador Gustavo Melella tras los incidentes ocurridos este lunes en Ushuaia durante la visita del presidente Javier Milei.
En declaraciones al programa de Eduardo Feinmann, Coto responsabilizó al mandatario fueguino de no garantizar un operativo policial acorde a la magnitud del evento. Según señaló, “Melella decidió no aportar efectivos y liberar la zona, lo que facilitó los disturbios entre manifestantes”.
No obstante, el parlamentario defendió la participación de los seguidores libertarios en la capital fueguina, asegurando que la visita presidencial fue un éxito. “Fue una buena convocatoria, mucho más importante de lo que algunos quieren mostrar, y quedó claro que el apoyo a Milei en Ushuaia existe”, sostuvo.
Las declaraciones de Coto contrastan con las críticas de otros sectores políticos y sindicales que remarcaron la baja presencia de militantes y las fuertes protestas que obligaron a suspender la caminata presidencial por el centro de la ciudad.
Los incidentes, que incluyeron empujones e insultos entre libertarios y peronistas, escalaron hasta que Gendarmería se retiró de la zona. Pese a ello, no se registraron heridos de gravedad. El cruce verbal y político abre un nuevo capítulo de tensión en Tierra del Fuego, con el gobernador Melella en el centro de las críticas por el dispositivo de seguridad.
coto subite un barco y encara al medio del mar . Porque te iremos a buscar mentiroso hdp . Impresentable e inimputableResponderBorrar
Kirchos HDR1000PResponderBorrar
jajajaja. Son un chiste Coto. No metieron ni 100 personas!!! Qué operativo querés para ese puñado. Con dos maestras jardineras organizabas semejante fracasoResponderBorrar
Y cual seria el problema ?? quienes son ustedes negros de mierda para decidir quien puede o no entrar a la ciudad que es de todos, dudo que pagues impuestos sorete. y yo no lo vote a milei pero es el presidente pedazo de monoBorrar
Coto, el desastre que estamos viviendo no requiere demasiado análisis. Mientras Milei se gastó 300.000 dolares para traer a muchas de las personas que vos decis eran de Ushuaia, vos salis a hablar pavadas en contra de los convocados que la están pasando para la mierda por las políticas de tu presidente perverso.ResponderBorrar
ya no existe el apoyo a milei ,milei ,karina ,caputo y menem solo hacen sus negocios para enriquecerse y volverse millonarios ,porque son millonarios y hacer millonarios a sus amigos y familiaresResponderBorrar
QUEIEN AAVALO Y PERDONO A ESTOS TIPOS DE DESMANES ,CONTRA RIOS Y BERTONE ,VUOTO Y MELELLA ,LOS MEJORES JEFES DE CAMPAÑA DE MILEYResponderBorrar
CUANTO EMPLEADOS PUBLICOS HAY ,CUANTOS DE SALUD ,CUANTOS JUBILADOS HAY FUERON LOS QUE FUERON OBLIGADOS ,PLANEROS ,CONTRATADOS ,CAMIONEROS 200 GATOS LOCAS Y LOCOSResponderBorrar
CUANTO EMPLEADOS PUBLICOS HAY ,CUANTOS DE SALUD ,CUANTOS JUBILADOS HAY FUERON LOS QUE FUERON OBLIGADOS ,PLANEROS ,CONTRATADOS ,CAMIONEROS 200 GATOS LOCAS Y LOCOSResponderBorrar
hablan de libertad los bobos y le estan chupando la pija a trump y al fmi para que vengan dolares por plata que nadie ve adonde va o se la estan choreando como el oroResponderBorrar
mientras boludean con la visita del Presidente en puertos pasan cosas, llego la comitiva de iñaky encabezada por chorrovini primo de k oya2 para hacer investigaciones ahora es oficialista el massista venido en libertario. el mismo que curro con la obrita del muelle recomendando la empresa a contratar a pesar de las impugnaciones. chorrovini se hace presente ahora como libertario y pide explicaciones a sus propios curros como massistaResponderBorrar
dan asco como se cgan en todo
YO CREO QUE EL LOCO MILEI ANTES DE IRSE LO TIENE QUE CARPETEAR AL DEGENERADO PAPI MELELA ASÍ LA GENTE SABE EL VIOLÍN ENFERMO DE GOBERNADOR QUE TIENE TDFResponderBorrar
FAVOR QUE LE HICIERON AL LOCO PELUCAResponderBorrar