(Vídeo) Conmoción en Ushuaia: atropellaron a una perrita y el conductor se dio a la fuga

Atropellaron a una perrita en Ushuaia y el conductor huyó. Vecinos piden ayuda para identificarlo. La mascota sufrió graves heridas.

Un violento atropello ocurrió en la intersección de San Martín y Antártida. La perrita sufrió graves heridas y buscan al responsable que huyó sin asistirla.
Vecinos denunciaron un hecho de maltrato animal que generó indignación en la comunidad. El sábado 20 de noviembre, alrededor de las 18:46, un vehículo embistió a una perrita en la esquina de San Martín y Antártida, provocándole la amputación parcial de la cola y severos daños en la cadera.

Lo más alarmante es que, tras el impacto, el conductor del rodado se dio a la fuga sin detenerse a brindar asistencia, dejando a la mascota herida en la vía pública. Testigos señalaron que el vehículo huyó rápidamente del lugar, por lo que ahora se solicita la colaboración de la población para dar con el responsable.

Organizaciones proteccionistas recordaron que este tipo de hechos configuran un caso de maltrato animal, penado por la Ley 14.346, y llamaron a denunciar de inmediato si se posee información o imágenes que permitan identificar al conductor.

La comunidad de Ushuaia se encuentra movilizada en redes sociales para localizar al vehículo, mientras que familiares de la dueña del animal solicitaron la difusión del caso para poder cubrir los gastos veterinarios y exigir justicia.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS9uXY-63O7xbUzOGKO36ywBt_wTkJureOql6qw_P2N9ZalVIYfhH8c6x2rz27O7CiJkxkwJRRKibwZh_5tG-qUz-izzuUnX29H6QVY93iZoL1DhPL9EzjQ7qoO3IOEK8X53uqWekyuHtuiNbh-rAgaHwir1MeP_PP3AJMksEx41twtf8Rqu8s/w640-h384/perro%20atropellado%20en%20ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS9uXY-63O7xbUzOGKO36ywBt_wTkJureOql6qw_P2N9ZalVIYfhH8c6x2rz27O7CiJkxkwJRRKibwZh_5tG-qUz-izzuUnX29H6QVY93iZoL1DhPL9EzjQ7qoO3IOEK8X53uqWekyuHtuiNbh-rAgaHwir1MeP_PP3AJMksEx41twtf8Rqu8s/s72-w640-c-h384/perro%20atropellado%20en%20ushuaia.jpg
