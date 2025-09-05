Vecinos del barrio Pipo reclaman a la DPOSS por una vereda rota y peligrosa

Vecinos del barrio Pipo elevaron un fuerte reclamo contra la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), luego de que la empresa rompiera una vereda en la intersección de Río Claro y Pasaje Río Claro y la dejara en estado de abandono, generando graves inconvenientes para la comunidad.

Según relatan los damnificados, la DPOSS realizó trabajos en el sector pero no repuso el estado original de la vereda, dejando un terreno peligroso y con desniveles. Esto afecta directamente a personas con discapacidad, adultos mayores y niños, que transitan a diario por la zona para dirigirse hacia el Periférico Nº 8 o al sector de los contenedores de basura.





“El lugar es un desastre. Está así hace rato. La DPOSS rompió y ahora dice que lo tienen que arreglar los frentistas, pero mientras tanto los que nos perjudicamos somos todos los vecinos”, expresó una vecina en diálogo con este medio.





Además, los vecinos remarcaron que el sector se convirtió en un foco de suciedad, ya que los perros defecan en la vereda y nadie limpia, lo que obliga a los transeúntes a esquivar obstáculos con el riesgo de sufrir caídas y lesiones graves.





“Con nieve fue mucho peor. Hay personas con discapacidad y adultos mayores que pasan por ahí todos los días. También hay niños que usan esa esquina. No se hacen cargo y perjudican a los demás”, denunciaron.





Los residentes recordaron que anteriormente ya habían logrado que se repare la luminaria de la misma calle gracias a gestiones vecinales, y esperan que esta vez la DPOSS también responda con rapidez y responsabilidad, reparando la vereda para devolver seguridad a quienes la utilizan a diario.