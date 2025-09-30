Vandalismo en la entrada del Parque Nacional de Ushuaia genera repudio

1 0 30 septiembre 2025 2025-09-30T14:15:00-03:00 Editar esta nota

Vandalismo en la entrada del Parque Nacional Tierra del Fuego genera repudio y preocupación en Ushuaia por el daño al patrimonio natural.

Se registró un acto de vandalismo en el ingreso al Parque Nacional, un hecho que contrasta con la conciencia ambiental y el respeto por la naturaleza en la ciudad.
Un hecho de vandalismo fue detectado en la entrada del Parque Nacional Tierra del Fuego, generando malestar y repudio en la comunidad.

El episodio grave ya que es patrimonio de todos los fueguinos y representa a la ciudad. La pintada, apuntando al presidente y la acusación sobre la Hermana del Presidente Javier Milei. Las dudas se generan si efectivamente es alguien de la Fuerza Patria o la misma Libertad Avanza para acusar a la oposición. Lo que si es un hecho, es que antes de la llegada del Presidente, ya se vio pintadas por toda la ciudad con tono político apuntando a la Libertad Avanza. 

Este tipo de acciones contrasta con los valores locales de preservación ambiental que caracterizan a Ushuaia y atentan contra uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre los responsables del hecho ni sobre los daños ocasionados, aunque desde distintos sectores se reclamó mayor control y sanciones ejemplares para quienes atenten contra el patrimonio natural. El Parque Nacional Tierra del Fuego recibe a miles de visitantes cada año y constituye un emblema de la conservación ambiental en el extremo sur del país.

Recordemos que hace poco tiempo, el reconocido actor Peter Lanzani, estuvo demorado por un hecho similar en una propiedad privada. 

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 1
  1. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Para lo único que sirven los guardaparques es para romper las pelo.tas....No gestionan nada, ni reclaman por el estado de los miradores abandonados.Una mugre el Parque..Encima cobran todo el año ...Ni vale la pena pagar

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,267,Espectaculos,85,Interes,2374,Interes General,3199,Internacionales,153,Locales,3708,Noticias Nacionales,1408,Policiale,6,Policiales,11390,Sociedad,4990,Tecno,76,Tendencias,137,Titulares,14530,Ultimas Noticias,12919,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Vandalismo en la entrada del Parque Nacional de Ushuaia genera repudio
Vandalismo en la entrada del Parque Nacional de Ushuaia genera repudio
Vandalismo en la entrada del Parque Nacional Tierra del Fuego genera repudio y preocupación en Ushuaia por el daño al patrimonio natural.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2e_RSlPH7ljPjAqQ0yE9dKOY6VfWh5xlCNX_kJDHWjknqyu4MEK9GcdSfHLPB5Ts1t44dWVjfgAg-yWHvbsMRZAHJQI1IgADcFMt88qEKHm4GUqRWpN0Ype5gNz7HlziTop50Qc3MVF7AsQ4iF4QKoWgsoTcX0k2yW-BNwwz0Fcsk5Zt9pTuI/w640-h384/bandalizan%20cartel%20del%20Parque%20Nacional%20con%20frase%20criticando%20a%20Milei%20en%20ushuaia.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2e_RSlPH7ljPjAqQ0yE9dKOY6VfWh5xlCNX_kJDHWjknqyu4MEK9GcdSfHLPB5Ts1t44dWVjfgAg-yWHvbsMRZAHJQI1IgADcFMt88qEKHm4GUqRWpN0Ype5gNz7HlziTop50Qc3MVF7AsQ4iF4QKoWgsoTcX0k2yW-BNwwz0Fcsk5Zt9pTuI/s72-w640-c-h384/bandalizan%20cartel%20del%20Parque%20Nacional%20con%20frase%20criticando%20a%20Milei%20en%20ushuaia.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/vandalismo-en-la-entrada-del-parque.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/vandalismo-en-la-entrada-del-parque.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos