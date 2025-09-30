Vandalismo en la entrada del Parque Nacional de Ushuaia genera repudio

Un hecho de vandalismo fue detectado en la entrada del Parque Nacional Tierra del Fuego, generando malestar y repudio en la comunidad.

El episodio grave ya que es patrimonio de todos los fueguinos y representa a la ciudad. La pintada, apuntando al presidente y la acusación sobre la Hermana del Presidente Javier Milei. Las dudas se generan si efectivamente es alguien de la Fuerza Patria o la misma Libertad Avanza para acusar a la oposición. Lo que si es un hecho, es que antes de la llegada del Presidente, ya se vio pintadas por toda la ciudad con tono político apuntando a la Libertad Avanza.





Este tipo de acciones contrasta con los valores locales de preservación ambiental que caracterizan a Ushuaia y atentan contra uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.





Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre los responsables del hecho ni sobre los daños ocasionados, aunque desde distintos sectores se reclamó mayor control y sanciones ejemplares para quienes atenten contra el patrimonio natural. El Parque Nacional Tierra del Fuego recibe a miles de visitantes cada año y constituye un emblema de la conservación ambiental en el extremo sur del país.



