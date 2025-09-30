Un trabajador desafectado del municipio de Río Grande trepó a la antena de Radio Nacional

Un ex empleado municipal trepó la antena de Radio Nacional en Río Grande y amenazó con quitarse la vida. Fue rescatado tras un operativo.

Una peligrosa situación se vivió este martes por la tarde cuando un hombre, recientemente desafectado de la planta municipal de Río Grande, se trepó a la antena de Radio Nacional generando un amplio operativo de emergencia.

El hecho ocurrió minutos después de las 16:00, cuando vecinos alertaron a la Central de Comunicaciones sobre la presencia del individuo escalando la estructura metálica. De inmediato, personal policial, bomberos con equipos de rescate en altura y Defensa Civil acudieron al lugar.

Según trascendió, el hombre había trepado varios metros y amenazaba con atentar contra su vida. En el sitio, un efectivo policial actuó como mediador y, tras varios minutos de tensión, logró convencerlo para que descendiera. Una vez en tierra, fue resguardado por la Policía y trasladado en ambulancia al Hospital Regional Río Grande.

Se trata del mismo trabajador que el mes pasado protagonizó un accidente de tránsito en horas de la madrugada, cuando al volante de un Fiat Uno municipal impactó contra un vehículo estacionado en el barrio Perón. El test de alcoholemia realizado entonces arrojó resultado positivo, lo que derivó en su inmediata desafectación laboral.

