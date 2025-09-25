Tribunal de Cuentas: Fiscalía desestimó irregularidades y el abogado Rubén Rafael negó haber hecho una denuncia

Fiscalía desestimó supuestas irregularidades en el Tribunal de Cuentas. Rubén Rafael negó haber hecho una denuncia y criticó privilegios en el Estado.

La Fiscalía de Estado rechazó supuestas irregularidades en los gastos del Tribunal de Cuentas, pero el abogado Rubén Rafael aclaró que nunca presentó una denuncia formal y cuestionó la defensa de privilegios en el Estado.

La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego resolvió desestimar presuntas irregularidades en el Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP), luego de atribuirse al abogado Rubén Rafael una supuesta denuncia sobre gastos indebidos.

Mediante el dictamen N.º 11/25 y la resolución N.º 71/25, emitidos a fines de septiembre, el organismo concluyó que no existieron inconductas administrativas, ni erogaciones injustificadas, ni perjuicio económico para las arcas públicas.

La investigación se centró en consumos en restaurantes, hoteles y comercios locales, que habían sido señalados como posibles maniobras irregulares. Tras revisar la documentación, la Fiscalía sostuvo que los montos contaban con comprobantes, estaban vinculados a expedientes administrativos y respondían a misiones oficiales y reuniones de trabajo.

Sin embargo, en declaraciones a Radio Provincia, Rafael aclaró que jamás presentó una denuncia formal, sino que únicamente remitió un correo electrónico para preguntar si debía investigarse una publicación nacional sobre los altos sueldos y supuestos gastos del TCP. “Lo único que envié fue un link con la nota del periodista Tomás Méndez. Ahora nos desayunamos con que yo hice una denuncia”, señaló.

El abogado cuestionó que se lo identifique como denunciante y apuntó contra lo que definió como un “Estado vitalicio y corporativo”, en el que organismos como el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado “se defienden a sí mismos y sus privilegios”.

Rafael subrayó que no actuó con fines políticos ni personales y que, de haber querido formalizar una denuncia, lo habría hecho “por mesa de entradas y con documentación respaldada”.

Finalmente, advirtió que el dictamen busca desacreditarlo y reafirmó su crítica: “Nos hemos transformado en un Estado corporativo donde se protegen los privilegios de algunos, mientras la mayoría no los tiene”.

Lo que esta claro es que el tribunal de cuentas es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, una SRL, con el dinero del pueblo. Es fácil, la ponemos nosotros y estos tipos se llenan los bolsillos gracias a los fueguinos, sus manejos irregulares y arreglos políticos.  

  1. Anónimoseptiembre 25, 2025

    cuanta razón
    el FISCAL DE ESTADO = CARGO VITALICIO
    COORPORATIVO, ni hablar

