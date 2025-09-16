Tierra del Fuego lanza nuevo régimen de regularización de deudas tributarias

Tierra del Fuego lanza plan para regularizar deudas tributarias con AREF, con quitas y planes especiales para pymes y grandes contribuyentes.

El Gobierno provincial presentará un plan de pago con quitas y beneficios diferenciales para contribuyentes, con el fin de reforzar la recaudación y dar alivio en medio de la crisis económica.
El Ejecutivo de Tierra del Fuego ultima los detalles de un proyecto de ley que establecerá un régimen especial de regularización de deudas tributarias con la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). La medida permitirá que contribuyentes con obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto de 2025 se pongan al día mediante quitas de intereses y planes de pago flexibles.

Según adelantaron desde el Gobierno, la iniciativa tiene un doble objetivo: incrementar la recaudación en un escenario de fuerte restricción financiera y ofrecer alivio a personas físicas, pymes y comercios en crisis. Se enmarca, además, en un paquete más amplio de medidas para amortiguar el impacto de la situación económica nacional sobre el entramado productivo fueguino.

El proyecto prevé un plazo de 60 días para adherirse desde su entrada en vigencia. Para grandes contribuyentes, el pago al contado implicará una quita del 50% en los intereses resarcitorios y punitorios, mientras que la financiación podrá extenderse hasta 36 cuotas con menores beneficios. En el caso de pequeños contribuyentes, el esquema será más favorable: condonación total de intereses en el pago al contado y posibilidad de financiar hasta en 60 cuotas con reducciones proporcionales.

El antecedente más reciente se aplicó en 2024, cuando se permitió regularizar deudas vencidas hasta el 31 de agosto de ese año.

La medida llega en un contexto de marcada fragilidad para el comercio local. La presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, advirtió que la caída de ventas está profundizando la crisis de las pymes: “Hay pérdida de puestos de trabajo, negocios que se cierran, poco consumo”.

Fernández señaló que la mayoría de los comercios atraviesan una situación crítica: “Más allá de la baja en las ventas, se perdió muchísima rentabilidad. Los impuestos y servicios siguieron subiendo y la preocupación es muy alta. Tenemos muchas puertas cerradas, tasas de refinanciación imposibles de pagar y créditos a los que no podemos acceder”, advirtió.

Con este nuevo régimen, el Gobierno busca dar aire al sector privado y mejorar la recaudación provincial, aunque los empresarios insisten en que las medidas fiscales deben acompañarse con un plan integral para reactivar el consumo y sostener el empleo.

