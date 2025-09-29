SUTEF para de nuevo, rechazo a la propuesta del Ejecutivo y paro provincial de 48 horas

Hoy, en la ciudad de Tolhuin, se desarrolló el Congreso Provincial de Delegadas y Delegados del SUTEF, donde se definió el rumbo de las medidas de fuerza del sector docente en Tierra del Fuego.

De un total de 201 mandatos escolares, 200 votaron por el rechazo a la última propuesta salarial presentada por el Ejecutivo en la mesa de negociación, lo que representa un contundente 99,5% en contra.





Como consecuencia, y en cumplimiento de lo previamente acordado, el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó un paro provincial de 48 horas para los días martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre, acompañado de movilizaciones en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.





Cronograma de la primera jornada (30/09):





Ushuaia: concentración 12:00 en la Escuela N.º 1

Tolhuin: concentración en la Plaza Cívica

Río Grande: concentración en San Martín y Belgrano



