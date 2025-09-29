SUTEF para de nuevo, rechazo a la propuesta del Ejecutivo y paro provincial de 48 horas

El gremio docente rechazó por amplia mayoría la oferta salarial del Gobierno provincial. Con un 99,5% de mandatos en contra, el SUTEF confirmó un paro de 48 horas con movilizaciones en toda la provincia.
Hoy, en la ciudad de Tolhuin, se desarrolló el Congreso Provincial de Delegadas y Delegados del SUTEF, donde se definió el rumbo de las medidas de fuerza del sector docente en Tierra del Fuego.

De un total de 201 mandatos escolares, 200 votaron por el rechazo a la última propuesta salarial presentada por el Ejecutivo en la mesa de negociación, lo que representa un contundente 99,5% en contra.

Como consecuencia, y en cumplimiento de lo previamente acordado, el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó un paro provincial de 48 horas para los días martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre, acompañado de movilizaciones en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Cronograma de la primera jornada (30/09):

Ushuaia: concentración 12:00 en la Escuela N.º 1
Tolhuin: concentración en la Plaza Cívica
Río Grande: concentración en San Martín y Belgrano

Cronograma de la segunda jornada (01/10):

Ushuaia: frente a la Legislatura (bloques de San Martín)
Tolhuin: en la Plaza Cívica
Río Grande: en la delegación de la Legislatura

En ambas jornadas, el gremio convoca a participar de una olla popular, solicitando a los asistentes llevar recipiente, vaso y cubiertos.

La medida de fuerza marca un nuevo capítulo de tensión en la paritaria docente fueguina, donde el sindicato remarca que la propuesta oficial sigue sin atender las demandas salariales y laborales del sector.

  Anónimoseptiembre 29, 2025

    De laburar.... ni noticias.....Alérgicos al laburo.

