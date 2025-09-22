SUTEF anunció asambleas y desobligaciones este lunes en toda la provincia

Tras una semana de acampe y paro provincial, el SUTEF confirmó que este lunes 22 de septiembre realizará asambleas y desobligaciones internas en los turnos mañana, tarde y vespertino, en las tres localidades de la provincia.

La jornada de protesta estará acompañada por el retorno a la mesa paritaria salarial, programada para las 14 horas en Casa de Gobierno, donde se espera avanzar en la discusión de mejoras para los próximos meses.





En la última reunión con el Ejecutivo se analizaron alternativas para reforzar el salario docente con recursos propios del área. Desde el Gobierno ratificó que ya se está cargando el incremento ofrecido el 12 de septiembre: un 2% al básico en septiembre, sumado a un aumento de $ 11.000 en el Fo.ID.





Según lo evaluado, el objetivo oficial es alcanzar entre febrero y marzo de 2026 la implementación plena del salario mínimo vital y móvil para el personal docente.



