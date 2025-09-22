SUTEF anunció asambleas y desobligaciones este lunes en toda la provincia

0 0 22 septiembre 2025 2025-09-22T00:01:00-03:00 Editar esta nota

SUTEF hará asambleas y desobligaciones este lunes en toda la provincia, previo a una nueva mesa paritaria con el Gobierno.

El gremio docente tomará medidas adelante en los tres turnos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, previo a una nueva mesa paritaria con el Ejecutivo.

Tras una semana de acampe y paro provincial, el SUTEF confirmó que este lunes 22 de septiembre realizará asambleas y desobligaciones internas en los turnos mañana, tarde y vespertino, en las tres localidades de la provincia.

La jornada de protesta estará acompañada por el retorno a la mesa paritaria salarial, programada para las 14 horas en Casa de Gobierno, donde se espera avanzar en la discusión de mejoras para los próximos meses.

En la última reunión con el Ejecutivo se analizaron alternativas para reforzar el salario docente con recursos propios del área. Desde el Gobierno ratificó que ya se está cargando el incremento ofrecido el 12 de septiembre: un 2% al básico en septiembre, sumado a un aumento de $ 11.000 en el Fo.ID.

Según lo evaluado, el objetivo oficial es alcanzar entre febrero y marzo de 2026 la implementación plena del salario mínimo vital y móvil para el personal docente.

Además, se resolvió que el mismo lunes, a partir de las 16 horas, se abrirá otra instancia de diálogo sobre la Ley de Financiamiento Educativo. Por la noche, desde las 19:00 horas, el gremio convocó a un Congreso Provincial de Delegadas y Delegados, modalidad virtual.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,83,Interes,2364,Interes General,3187,Internacionales,151,Locales,3653,Noticias Nacionales,1398,Policiale,4,Policiales,11377,Sociedad,4975,Tecno,76,Tendencias,129,Titulares,14466,Ultimas Noticias,12855,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: SUTEF anunció asambleas y desobligaciones este lunes en toda la provincia
SUTEF anunció asambleas y desobligaciones este lunes en toda la provincia
SUTEF hará asambleas y desobligaciones este lunes en toda la provincia, previo a una nueva mesa paritaria con el Gobierno.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheboLOMtwenz_uZXBrwl5IVimcuwbKpNLfe2f7j7hHRprnUbIHvadTKjxNfus-tHzHFVs3P7wj0SwD3IaQP-_emOyWEb2Qps_Zr3y-RN46p0Jc0SxusMwkYGGDhaIOHUr0iOg84VHePhceaYB2U9l1EqgutDBsEEfUL391uFCJl49yR_Gw4Xgt/w640-h384/sutef%20con%20desobligaciones.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheboLOMtwenz_uZXBrwl5IVimcuwbKpNLfe2f7j7hHRprnUbIHvadTKjxNfus-tHzHFVs3P7wj0SwD3IaQP-_emOyWEb2Qps_Zr3y-RN46p0Jc0SxusMwkYGGDhaIOHUr0iOg84VHePhceaYB2U9l1EqgutDBsEEfUL391uFCJl49yR_Gw4Xgt/s72-w640-c-h384/sutef%20con%20desobligaciones.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/sutef-anuncio-asambleas-y.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/sutef-anuncio-asambleas-y.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos