Se inauguró la sede de Clínica San Jorge en Río Grande

Clínica San Jorge inauguró sede en Río Grande con un edificio de cuatro pisos, equipamiento de última generación y laboratorio de alta complejidad.

El nuevo edificio de cuatro pisos, ubicado frente al Hospital Regional, incorpora tecnología de última generación, un laboratorio de alta complejidad y múltiples especialidades médicas.
La ciudad de Río Grande cuenta desde este fin de semana con una nueva sede de la Clínica San Jorge, institución con casi cinco décadas de trayectoria en Tierra del Fuego. El moderno centro médico está ubicado en Alférez Mackinlay 735, frente al Hospital Regional, y se presenta como un espacio de referencia para la atención de los vecinos.

El edificio, de cuatro pisos, incorpora equipamiento de última generación y múltiples especialidades como cardiología, gastroenterología, dermatología, nutrición, otorrinolaringología y medicina general para adultos. Además, dispondrá de un laboratorio de alta complejidad y un área destinada a estudios de diagnóstico en medicina nuclear, lo que permitirá evitar traslados innecesarios a otras localidades.

Durante el acto de inauguración, el Municipio formalizó la entrega de la habilitación comercial y obsequió una fotografía de la ciudad, recibida por el Dr. Carlos Sánchez Pósleman, director de la institución, como símbolo de acompañamiento a este nuevo espacio de salud.

Con esta apertura, Clínica San Jorge amplía su presencia territorial y refuerza su compromiso con la comunidad fueguina, acercando servicios médicos de calidad y mayor complejidad a Río Grande.

