Robaron una moto en Ushuaia: piden colaboración para encontrarla

Una motocicleta fue robada hoy en la intersección de Maipú y Godoy, lo que generó preocupación entre vecinos y la rápida difusión del hecho en redes sociales para intentar recuperarla.

La familia de la víctima difundió un pedido de colaboración a la comunidad. Solicitan que, en caso de ver la moto o tener algún dato, se comuniquen a los teléfonos 2664-484146 o 2664-683412, o bien den aviso inmediato a la Policía.





El robo de motos y bicicletas en la capital fueguina se ha convertido en un problema recurrente, y los damnificados suelen apelar a la ayuda ciudadana para lograr recuperar sus vehículos compartiendo la publicación para viralizar la noticia y recuperar la moto.