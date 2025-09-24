Robaron una moto en Ushuaia: piden colaboración para encontrarla

Robaron una moto en Ushuaia, zona Maipú y Godoy. La familia pide ayuda a la comunidad y dar aviso a la Policía si hay datos.
Una motocicleta fue robada hoy en la intersección de Maipú y Godoy, lo que generó preocupación entre vecinos y la rápida difusión del hecho en redes sociales para intentar recuperarla.
La familia de la víctima difundió un pedido de colaboración a la comunidad. Solicitan que, en caso de ver la moto o tener algún dato, se comuniquen a los teléfonos 2664-484146 o 2664-683412, o bien den aviso inmediato a la Policía.
El robo de motos y bicicletas en la capital fueguina se ha convertido en un problema recurrente, y los damnificados suelen apelar a la ayuda ciudadana para lograr recuperar sus vehículos compartiendo la publicación para viralizar la noticia y recuperar la moto.
