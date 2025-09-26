Perros muertos: Denuncian envenenamiento

La protectora «Amo a los Animales R.G.» alertó que tres perros fueron intoxicados con carne envenenada en la zona de la Planta de Gas. Uno murió y dos siguen graves.

El maltrato animal vuelve a ser noticia en Río Grande tras un nuevo caso ocurrido en la Margen Sur. La protectora «Amo a los Animales R.G.» denunció en redes sociales que tres perros fueron envenenados en la Planta de Gas, ubicada en calle Sin Nombre 507.





Según precisaron, los animales habrían ingerido carne arrojada en el predio que contenía un pesticida altamente tóxico. Como consecuencia, uno de los perros falleció y los otros dos permanecen en estado crítico.





Desde la organización hicieron un llamado a los vecinos a extremar los cuidados: “No los dejen solos en la calle, ni con comida sin controlar”, advirtieron.





La protectora adelantó que presentará las denuncias correspondientes y exigió el fin de los envenenamientos en la ciudad. “Lo que hacen es un acto criminal, de crueldad y cobardía. No vamos a mirar para otro lado”, remarcaron en su publicación.





El caso generó fuerte indignación en la comunidad y volvió a poner en discusión la necesidad de políticas públicas más firmes contra el maltrato animal, que se repite en distintos barrios de Río Grande.