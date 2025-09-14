Otra vez sopa: El SUTEF definió un nuevo acampe provincial y un paro de 48 horas

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) resolvió este viernes intensificar sus medidas de fuerza y volver a ocupar las calles de Tierra del Fuego con un acampe provincial acompañado de un paro de 48 horas.

Según indicaron desde la organización gremial, la decisión responde a la negativa del Gobierno provincial de mejorar la oferta salarial, que apenas contempla un incremento de 1.400 pesos al sueldo docente, cifra considerada insuficiente en el marco de la crisis económica.





Desde el gremio recordaron que en los últimos cinco años presentaron propuestas de fondo para aliviar la situación de los trabajadores de la educación, entre ellas un plan de desendeudamiento familiar, la intervención en el mercado inmobiliario y la creación de un mercado concentrador de alimentos, las cuales no fueron atendidas por el Ejecutivo de Gustavo Melella.





El cronograma de medidas de fuerza será el siguiente:

Lunes 15 a miércoles 17 de septiembre: desobligaciones con movilizaciones en todos los turnos.

Jueves 18 y viernes 19: paro provincial de 48 horas.

Acampes del 15 al 19 de septiembre: concluyendo con una marcha provincial en Ushuaia, coincidiendo con la reunión prevista entre el gobernador y los representantes docentes en Casa de Gobierno.

Con este nuevo plan de lucha, el SUTEF vuelve a paralizar el dictado de clases en escuelas públicas y colegios de la provincia, en un conflicto que lleva meses sin una solución de fondo.