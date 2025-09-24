Municipales de Ushuaia: 5% de aumento salarial en dos tramos y un bono de $30.000

Municipales de Ushuaia recibirán 5% de aumento en dos tramos y un bono de $30.000 por única vez, según lo acordado en paritarias.
El intendente Walter Vuoto, encabezó las negociaciones junto a representantes de los gremios municipales ATE, SOEM, ASEOM, SPJ, SEMUP, SAdEM y UPCN.
El acuerdo establece un aumento total del 5% en dos etapas:
- 3% en septiembre (sobre base agosto).
- 2% en octubre (sobre base septiembre).
Además, se incorporó una cláusula gatillo: si la inflación de septiembre supera el 2%, los sueldos se ajustarán automáticamente.
En paralelo, el Ejecutivo municipal dispuso mediante decreto el otorgamiento de un bono extraordinario de $30.000, que será abonado por única vez a todos los empleados, sin importar la modalidad contractual.
Con esta medida, el Municipio busca reforzar el poder adquisitivo de los trabajadores en medio de la escalada inflacionaria y continuar con la mesa de diálogo salarial abierta con los gremios.
