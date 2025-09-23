Milei vuelve a Tierra del Fuego en campaña: será su segunda visita como presidente

El presidente Javier Milei confirmó que volverá a la provincia en el marco de su gira federal rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Se trata de su segunda visita como jefe de Estado, luego de la realizada en 2024, que quedó marcada por la polémica ejecución del himno de Estados Unidos durante un acto en la isla.

En aquella oportunidad, Milei se reunió con la jefa del Comando Sur norteamericano, Laura Richardson, en un encuentro destinado a profundizar la alianza estratégica con Washington. La escena de la madrugada fueguina, acompañada por la música estadounidense, generó fuertes críticas en redes sociales y en distintos sectores políticos.





Ahora, el regreso del Presidente se da en un contexto electoral, con el objetivo de respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza y fortalecer la presencia del oficialismo en un distrito que renovará bancas en el Congreso.





La gira presidencial también incluye paradas en Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Neuquén, Entre Ríos, Río Negro, Salta y Santiago del Estero, con prioridad en las provincias que eligen senadores nacionales.





Desde su asunción en diciembre de 2023, Milei ya recorrió más de una decena de provincias y multiplicó sus viajes internacionales, con Estados Unidos como destino recurrente. Su vuelta a Tierra del Fuego busca consolidar apoyo político en la recta final hacia los comicios de octubre.