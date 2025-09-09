ltr

Cronicas Fueguinas: Luz y Fuerza hizo historia en Mendoza y jugará en la elite del futsal argentino

Luz y Fuerza hizo historia en Mendoza y logró el ascenso a la elite nacional de futsal AFA, sumando otro equipo fueguino a la máxima categoría.

Cronicas Fueguinas

