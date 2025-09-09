Luz y Fuerza hizo historia en Mendoza y jugará en la elite del futsal argentino

Luz y Fuerza hizo historia en Mendoza y logró el ascenso a la elite nacional de futsal AFA, sumando otro equipo fueguino a la máxima categoría.
El futsal de Tierra del Fuego sigue escribiendo páginas doradas. Luz y Fuerza logró un triunfo histórico en Mendoza al consagrarse en el Torneo Regional Federal Amateur de Futsal AFA, Zona Ascenso, lo que le permitirá disputar en 2026 la élite nacional, junto a una vez equipos que buscarán arrebatarle la corona a Regatas de Rosario, actual campeón de la Zona Campeonato.
La conquista de los Eléctricos no solo significa un logro deportivo para el club, sino también un hito para Río Grande, ya que la Liga Oficial de Fútbol se convierte en la primera en todo el país en tener un equipo ganador en esta competencia.
Con este título, Luz y Fuerza se suma a los otros representantes fueguinos en la máxima categoría: ADEFU, Camioneros, San Isidro de Río Grande y Mercantil de Ushuaia. De esta manera, Tierra del Fuego pasa a ser la provincia con mayor presencia de clubes en la élite nacional, consolidando su liderazgo en el futsal argentino.
