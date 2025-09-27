La pobreza cayó al 22,3% en Ushuaia-Río Grande, con una baja de más de 26 puntos según el Indec

La pobreza en Ushuaia-Río Grande cayó del 48,6% al 22,3%, la baja más fuerte del país, según el Indec. A nivel nacional se ubicó en 31,6%.

El último informe del Indec reveló una caída histórica de la pobreza en el conglomerado Ushuaia-Río Grande, que pasó del 48,6% al 22,3% en un año. A nivel nacional, el índice se redujo al 31,6%, lo que equivale a 15 millones de personas pobres.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la pobreza alcanzó el 31,6% en el primer semestre de 2025, lo que representa una fuerte baja en comparación con el 38,1% del período anterior y el 52,9% del mismo semestre de 2024. (VER INFORME COMPLETO)

En el caso del conglomerado Ushuaia-Río Grande, la reducción fue aún más marcada: la pobreza descendió de 48,6% a 22,3%, lo que implica una baja de más de 26 puntos porcentuales en solo un año. Se trata de una de las mejoras más significativas del país.

A nivel nacional, la disminución estuvo vinculada a un incremento del 26,3% en los ingresos familiares, por encima del aumento de las canastas básicas: 13,2% en la alimentaria y 12,3% en la total. Sin embargo, aún hay 15,05 millones de argentinos pobres y 3,39 millones en la indigencia.

El mapa de la pobreza muestra contrastes importantes. El NEA continúa siendo la región más afectada, con un 39% de personas bajo la línea de pobreza, y ciudades como Gran Resistencia alcanzando un 48,1%. En contraste, la Patagonia registró la menor incidencia, con un promedio del 27%, destacándose Ushuaia-Río Grande con el índice más bajo (22,3%).

Otro dato relevante es que la pobreza golpea con más fuerza a los más jóvenes: el 45,4% de los menores de 14 años vive en hogares pobres, mientras que entre los mayores de 65 años el índice cae al 10,8%.

El informe del Indec también señala que los ingresos de los hogares pobres se ubicaron en promedio un 37% por debajo de la canasta básica total, lo que refleja las dificultades para cubrir necesidades esenciales, incluso en medio de la mejora general. Este resultado representa la menor tasa de pobreza desde 2018, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri se había ubicado en 27,3%.

Grafico con los datos de la pobreza desde el 2016 hasta el 2025

COMENTARIOS

BLOGGER: 1
  1. Anónimoseptiembre 27, 2025

    La pobreza de wuoto pani pino peloli sergio niz etc eso cayo

