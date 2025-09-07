El MPF presentó un proyecto para derogar la ley del Laboratorio del Fin del Mundo

El MOPOF presentó un proyecto para derogar la ley del Laboratorio del Fin del Mundo, al considerar que nunca cumplió sus objetivos.

El bloque legislativo del Movimiento Popular Fueguino (MoPoF) presentó un proyecto de ley que busca derogar la Ley Provincial N° 1136 , norma sancionada en 2016 que dio origen al Laboratorio del Fin del Mundo S.A. La propuesta establece la disolución societaria de la empresa y la liquidación de sus bienes en un plazo máximo de 180 días.

Según los fundamentos, el laboratorio —concebido para elaborar medicamentos, sueros y antibióticos— nunca logró cumplir con los objetivos planteados ni generar recursos propios significativos. Por el contrario, se mantuvo en funcionamiento gracias a transferencias permanentes del Tesoro provincial, lo que representó una carga constante para las finanzas del Estado.

El proyecto también recuerda que, en reiteradas ocasiones, la Legislatura solicitó informes sobre su funcionamiento y que las respuestas oficiales fueron consideradas “insatisfactorias” e “incompletas”.

La iniciativa del MoPoF prevé que el proceso de liquidación quede bajo supervisión de la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, garantizando transparencia. Además, establece que el personal sea reubicado en otras dependencias estatales para asegurar la continuidad laboral.

Desde el bloque mopofista sostienen que los recursos públicos deben redirigirse hacia salud, educación, seguridad y desarrollo productivo, en lugar de mantener estructuras que “no cumplen su objeto y generan déficit permanente”.

El futuro del Laboratorio del Fin del Mundo ha sido motivo de debate político y social en Tierra del Fuego en los últimos años, en torno a su real aporte al sistema sanitario y su viabilidad como emprendimiento sustentable. Ahora será la Legislatura la que defina si avanza con la derogación de la ley que dio origen a la sociedad hace casi una década.