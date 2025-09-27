Don Osvaldo se presenta en Ushuaia: todo lo que tenés que saber sobre el show en el Cochocho Vargas

El esperado recital de Don Osvaldo en Ushuaia ya tiene todo preparado. La banda desembarcará este sábado 27 de septiembre en el Microestadio José “Cochocho” Vargas, donde ofrecerá una noche única de música y encuentro con sus seguidores fueguinos.

Los accesos al estadio estarán habilitados por la calle 12 de Octubre, mientras que la boletería funcionará desde las 16 horas en el ingreso principal. En cuanto a los horarios, las puertas abrirán a las 19 horas y el show comenzará a las 21 horas. Se recomienda al público asistir con anticipación para evitar demoras en el ingreso.





Desde la organización recordaron que no estará permitido el ingreso con alimentos, bebidas, conservadoras, paraguas, aerosoles, pirotecnia, elementos cortantes, carpas, reposeras, sillas, mesas ni drones. El recital promete ser uno de los eventos musicales más destacados del año en la capital fueguina, reuniendo a cientos de fanáticos que esperan vibrar con la fuerza y la energía de Don Osvaldo.



