Detuvieron a un ladrón que había robado una caja con accesorios electrónicos

RÍO GRANDE.– En la noche del sábado, efectivos de la Policía lograron detener a un sujeto que había sustraído una caja con varios accesorios electrónicos de un comercio ubicado en pleno centro de la ciudad.

El delincuente, identificado como Martín Ezequiel Zapico, fue sorprendido por personal de la Comisaría Primera mientras intentaba ocultarse con la caja en la intersección de Almafuerte y Don Bosco, para luego abordar un taxi con el que huyó hacia el barrio Chacra II.





Con colaboración de la Comisaría Tercera, el vehículo fue interceptado en Kayen al 700, donde Zapico fue identificado y reducido. Minutos después, un empleado de un comercio de la zona entregó una caja con accesorios electrónicos, manifestando que había sido el propio Zapico quien se la dejó “en resguardo”.





Paralelamente, el encargado de un comercio ubicado en Bilbao al 800 denunció la sustracción de artículos electrónicos, confirmando que las características aportadas coincidían con el detenido.





Finalmente, el Juzgado de Instrucción N.º 2 dispuso la notificación de derechos y garantías al aprehendido, quien fue imputado por el delito de hurto en grado de tentativa.