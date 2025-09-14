Detuvieron a un ladrón que había robado una caja con accesorios electrónicos

0 0 14 septiembre 2025 2025-09-14T08:30:00-03:00 Editar esta nota

Detuvieron en Río Grande a un ladrón que robó una caja con accesorios electrónicos y huyó en taxi. Fue identificado como Martín Ezequiel Zapico.

El delincuente fue interceptado tras escapar en un taxi desde la zona céntrica hasta Chacra II. La policía recuperó los elementos robados.
RÍO GRANDE.– En la noche del sábado, efectivos de la Policía lograron detener a un sujeto que había sustraído una caja con varios accesorios electrónicos de un comercio ubicado en pleno centro de la ciudad.

El delincuente, identificado como Martín Ezequiel Zapico, fue sorprendido por personal de la Comisaría Primera mientras intentaba ocultarse con la caja en la intersección de Almafuerte y Don Bosco, para luego abordar un taxi con el que huyó hacia el barrio Chacra II.

Con colaboración de la Comisaría Tercera, el vehículo fue interceptado en Kayen al 700, donde Zapico fue identificado y reducido. Minutos después, un empleado de un comercio de la zona entregó una caja con accesorios electrónicos, manifestando que había sido el propio Zapico quien se la dejó “en resguardo”.

Paralelamente, el encargado de un comercio ubicado en Bilbao al 800 denunció la sustracción de artículos electrónicos, confirmando que las características aportadas coincidían con el detenido.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción N.º 2 dispuso la notificación de derechos y garantías al aprehendido, quien fue imputado por el delito de hurto en grado de tentativa.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,83,Interes,2358,Interes General,3175,Internacionales,151,Locales,3620,Noticias Nacionales,1397,Policiale,4,Policiales,11367,Sociedad,4959,Tecno,76,Tendencias,127,Titulares,14430,Ultimas Noticias,12819,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Detuvieron a un ladrón que había robado una caja con accesorios electrónicos
Detuvieron a un ladrón que había robado una caja con accesorios electrónicos
Detuvieron en Río Grande a un ladrón que robó una caja con accesorios electrónicos y huyó en taxi. Fue identificado como Martín Ezequiel Zapico.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW6g2D0HneMULfiiBPtkX2-9sGcEsgaWoAFcQSrc9W6JkHxCJoXEhbMr_1QYArQEwa6jZ9FRGy-nI_ZEzgIx_SZ_AKOfYen83gmAarkJSy6_-e13uiap1ZS7vxcSbmdZMFRi3-u5hp-nwHpGmM7I1pLbJBM2Q4UL0GaEhWHfUDecmrndFM1FBF/w640-h384/detienen%20a%20persona%20con%20objetos%20robados%20en%20una%20caja.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW6g2D0HneMULfiiBPtkX2-9sGcEsgaWoAFcQSrc9W6JkHxCJoXEhbMr_1QYArQEwa6jZ9FRGy-nI_ZEzgIx_SZ_AKOfYen83gmAarkJSy6_-e13uiap1ZS7vxcSbmdZMFRi3-u5hp-nwHpGmM7I1pLbJBM2Q4UL0GaEhWHfUDecmrndFM1FBF/s72-w640-c-h384/detienen%20a%20persona%20con%20objetos%20robados%20en%20una%20caja.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/detuvieron-un-ladron-que-habia-robado.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/detuvieron-un-ladron-que-habia-robado.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos