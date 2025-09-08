Detuvieron a un conductor ebrio tras chocar contra un auto estacionado

Río Grande: un conductor ebrio chocó contra un auto estacionado en el barrio Perón y fue detenido tras dar positivo en el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió esta madrugada en el barrio Perón. El hombre, de 34 años, manejaba un Fiat Uno en estado de ebriedad y fue reducido por testigos.
Durante la madrugada de este lunes, un grave incidente vial se registró en la esquina de Hugo del Carril y Cámpora, en el barrio Perón, Río Grande. Un hombre de 34 años, identificado como Mauro Ezequiel Velardez, conducía un Fiat Uno blanco en estado de ebriedad cuando perdió el control del rodado y colisionó contra un vehículo que estaba estacionado.

Según informaron testigos, el conductor circulaba en reversa y, tras impactar contra el auto, quedó visiblemente alterado y violento. Fue reducido en el lugar por vecinos hasta la llegada de la Policía Provincial, que procedió a su aprehensión contravencional.

Posteriormente, personal de Tránsito Municipal le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo, confirmando que manejaba bajo los efectos del alcohol. El caso quedó en manos de la Justicia contravencional, en tanto se labraron las actuaciones correspondientes.

