Concejales aprobaron aumento del estacionamiento medido en Ushuaia

4 0 27 septiembre 2025 2025-09-27T05:27:00-03:00 Editar esta nota

El Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó por unanimidad un aumento de hasta el 66% en el estacionamiento medido.

El Concejo Deliberante avaló por unanimidad la suba en las tarifas del estacionamiento medido en el centro de Ushuaia. El incremento será de hasta un 66% y entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó de manera unánime (10 votos a favor) el aumento en las tarifas del estacionamiento medido que rige en el centro de la ciudad. La medida responde a un pedido formal de la Cooperativa de Trabajo “La Unión TDF”, concesionaria del servicio sobre la avenida San Martín y calles aledañas.

Con la nueva actualización, los valores quedarán de la siguiente manera:
  • Media hora: $300 (aumento del 50%).
  • Una hora: $500 (incremento del 66,7%).
  • Dos horas: $800 (suba del 60%).
El planteo de la cooperativa había ingresado a principios de agosto, bajo el argumento de que las tarifas vigentes resultaban insuficientes para afrontar los costos operativos del sistema. 

La ordenanza establece que la modificación entrará en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial. Cabe recordar que el estacionamiento medido en Ushuaia funciona de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. El servicio es libre durante los feriados y la Cooperativa debe emitir obligatoriamente la boleta de cobro correspondiente.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 4
  1. Anónimoseptiembre 27, 2025

    Ahí lo tienen al buch on ya aprobando aumento para el pueblo ...salió bien de la escuela de garramuño hijo garcas

    ResponderBorrar
  2. Anónimoseptiembre 27, 2025

    plata que va a la campaña de Vuoto Melella kirchnerismo peronismo ladrones

    ResponderBorrar
  3. Anónimoseptiembre 27, 2025

    Jubilados pagan estacionamiento?

    ResponderBorrar
  4. Anónimoseptiembre 27, 2025

    Ni siquiera es medio dolar una hora, de qué se quejan?

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,267,Espectaculos,85,Interes,2370,Interes General,3195,Internacionales,152,Locales,3687,Noticias Nacionales,1402,Policiale,5,Policiales,11386,Sociedad,4984,Tecno,76,Tendencias,134,Titulares,14505,Ultimas Noticias,12894,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Concejales aprobaron aumento del estacionamiento medido en Ushuaia
Concejales aprobaron aumento del estacionamiento medido en Ushuaia
El Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó por unanimidad un aumento de hasta el 66% en el estacionamiento medido.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXqQ8LIHIpI7ZNkfn57B66isX587K99Af8gEX6UemlX1wUaHH2LSgtSwnTBDKyWa8SB_8yvWrH-IpdvMVSN-l2p1S2dHuBjdEA0V5GH5i76aHcze_w6eVB-k7O1wgCt03m4x3be1MzCpSNPsEiedeCuYVHO_AGGgTXYmyPgQMWiuEQjl6RXfWJ/w640-h384/aumento_estacionamiento-medido-ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXqQ8LIHIpI7ZNkfn57B66isX587K99Af8gEX6UemlX1wUaHH2LSgtSwnTBDKyWa8SB_8yvWrH-IpdvMVSN-l2p1S2dHuBjdEA0V5GH5i76aHcze_w6eVB-k7O1wgCt03m4x3be1MzCpSNPsEiedeCuYVHO_AGGgTXYmyPgQMWiuEQjl6RXfWJ/s72-w640-c-h384/aumento_estacionamiento-medido-ushuaia.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/concejales-aprobaron-aumento-del.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/concejales-aprobaron-aumento-del.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos