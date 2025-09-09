ltr

Combustibles en alza: la Nafta Súper ya supera los $1.100 en Tierra del Fuego

Combustibles en alza: la Nafta Súper ya supera los $1.100 en Tierra del Fuego

La Nafta Súper superó los $1.100 en Tierra del Fuego tras un nuevo aumento de YPF. El Diésel Infinia ya cuesta más de $1.500 por litro.

Cronicas Fueguinas

