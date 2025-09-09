Combustibles en alza: la Nafta Súper ya supera los $1.100 en Tierra del Fuego

La Nafta Súper superó los $1.100 en Tierra del Fuego tras un nuevo aumento de YPF. El Diésel Infinia ya cuesta más de $1.500 por litro.

Las estaciones de servicio de YPF en la provincia aplicarán un nuevo incremento en el inicio de septiembre. La Nafta Súper alcanzó los $1.107 por litro, mientras que el Diésel Infinia ya cuesta más de $1.500.
Los precios de los combustibles volvieron a subir en Tierra del Fuego durante la primera semana de septiembre. Según el relevamiento realizado en las estaciones de servicio de YPF, el aumento promedio fue del 1,2%, pero el Nafta Súper encabezó la suba con un 1,75%, alcanzando los $1.107 por litro

El incremento se marca dentro del esquema de micro precios dinámicos que aplica la petrolera estatal, sistema que permite modificar los valores varias veces al día en función de la ubicación, el horario y la demanda. Esto genera que los usuarios encuentren precios distintos incluso dentro de una misma ciudad.

En cuanto al gasoil, el Ultra Diesel subió un 1,4%, llegando a los $1.294, mientras que el Diésel Infinia trepó a $1.508 tras un ajuste del 1,2%.

Por su parte, la Nafta Infinia fue la que menos aumentó, con apenas un 0,5%, quedando en $1.318 por litro, aunque este valor también varía según la estación y el momento del día.

Los nuevos valores fueron registrados en la madrugada del lunes 8 de septiembre, aunque desde las propias estaciones advierten que el sistema de ajustes dinámicos hace que los precios estén en permanente modificación, generando una creciente incertidumbre entre los consumidores fueguinos, que incluso cómo cargar combustible se convierte en un gasto cada vez más impredecible.

COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimoseptiembre 09, 2025

    el curro avanza ,los caputo y los menem l¿no son liberales y menos milei ,las medidas economicas que toman no es de liberal porque siguen haciendo lo mismo que los otros

  2. Anónimoseptiembre 09, 2025

    viva la libertad, boludos!!!

  3. Anónimoseptiembre 09, 2025

    Decía Labroca ( que perfora toda lógica ) y Clemetino , 7 x 3 = 23 reservo tres = x 1, 6 inflacionario + deficit 0 = + uno coma menos = costo del combustible , es decir ; nos advirtieron y lo hacen .

Combustibles en alza: la Nafta Súper ya supera los $1.100 en Tierra del Fuego
