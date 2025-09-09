Choque entre una camioneta y un auto en pleno centro

En horas de la tarde de este martes, se registró un siniestro vial en la intersección de las calles Estrada e Irigoyen, en Río Grande, uno de los sectores más concurridos de la ciudad.

El accidente involucró a una camioneta Ford EcoSport gris, conducida por Nilda Santos (75), y un Fiat Cronos gris, al mando de José Oyarzo (72).