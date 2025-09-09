Choque entre una camioneta y un auto en pleno centro

Choque en Estrada e Irigoyen de Río Grande entre una camioneta y un auto. Ambos conductores fueron asistidos y no hubo heridos.
En horas de la tarde de este martes, se registró un siniestro vial en la intersección de las calles Estrada e Irigoyen, en Río Grande, uno de los sectores más concurridos de la ciudad. El accidente involucró a una camioneta Ford EcoSport gris, conducida por Nilda Santos (75), y un Fiat Cronos gris, al mando de José Oyarzo (72).Tras el impacto, se solicitó la presencia de una ambulancia del Hospital Regional Río Grande. Los profesionales de la salud asistieron a ambos conductores en el lugar y confirmaron que no presentaban lesiones de gravedad, por lo que no era necesario su traslado. El hecho generó demoras momentáneas en el tránsito de la zona hasta que los vehículos fueron retirados de la calzada.
