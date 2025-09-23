Allanan e indagan a dos detenidos por reiterados robos al colegio Politécnico de Río Grande

Dos sujetos fueron detenidos en la madrugada del domingo dentro del colegio Politécnico, en calle Monte Independencia al 200, luego de ser detectados por el refuerzo en la videovigilancia y la labor preventiva en la zona.

Los aprehendidos fueron identificados como Gustavo Fernando Orellana (38) y Horacio Alejandro Torancio (39). Según fuentes policiales, ambos ingresaron al edificio forzando una ventana sin medidas de seguridad; Torancio intentó huir, pero fue reducido en la entrada.





Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía de turno bajo la imputación de “hurto en grado de tentativa”. Sin embargo, las sospechas van más allá: la investigación apunta a que estos mismos individuos estarían implicados en los dos robos anteriores registrados en el establecimiento escolar.





Este martes, ambos fueron indagados en sede judicial, mientras que el juzgado de turno libró un allanamiento en un domicilio de calle Falconier 707, vinculado a uno de los acusados. El operativo arrojó resultado negativo en la búsqueda de las herramientas sustraídas al colegio.





La comunidad educativa del Politécnico manifestó preocupación por la reiteración de hechos delictivos en el edificio, lo que genera un clima de inseguridad en alumnos y docentes.