(Vídeo) Violento episodio: jóvenes dañaron un colectivo, amenazaron al chofer y agredieron a un pasajero

Violencia en colectivo de Río Grande: jóvenes dañaron una puerta, amenazaron al chofer y golpearon a un pasajero.
Un grupo de jóvenes protagonizó un hecho de violencia a bordo de un colectivo de CityBus en Río Grande. Amenazaron al chofer, golpearon a un pasajero y provocaron daños en una de las puertas. El hecho quedó registrado en vídeo.
En Río Grande, un episodio violento se vivió a bordo de una unidad de transporte público de la empresa CityBus cuando un grupo de jóvenes producidos destrozos, amenazó al chofer y agredió esencialmente a un pasajero.
El incidente, que ocurrió días atrás, fue grabado por una pasajera y difundido recientemente en redes sociales. En las imágenes se observa cómo uno de los involucrados patea con fuerza una de las puertas del colectivo, provocando daños visibles.
Según se informó, la situación derivó en la intervención de personal policial, que tomó conocimiento de lo ocurrido tras la viralización del vídeo. Hasta el momento, no se confirma la detención de los agresores. Este nuevo episodio de violencia en el transporte público genera preocupación entre usuarios y choferes, quienes reclaman mayor seguridad en los recorridos.
