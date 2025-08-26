Vecinos de Ushuaia reclaman por la limpieza de nieve en esquina

Vecinos de Ushuaia denuncian que el Municipio dejó nieve acumulada en la entrada de sus casas y no responde a los reclamos.

Un vecino reclamó que la Municipalidad dejó un montículo de nieve y hielo en la entrada de su casa, bloqueando el acceso de vehículos desde hace más de 10 días.
Si bien ha realizado el reclamo desde hace un tiempo, no hay solución al problema que plantea cuando fue a reclamar. Situación que genera malestar entre vecinos.

En esta ocasión, un residente denunció que desde el 8 de agosto viene reclamando por un enorme montículo de nieve acumulado en la entrada de su domicilio, que impide el ingreso y salida de vehículos. “El inoperante de la municipalidad que tienen para juntar la nieve me dejó el montículo justo en la entrada de mi auto. Me pasaron números de reclamo, fui hasta la municipalidad y no saben qué decirme. Nadie se hace cargo”, expresó el vecino indignado.

Según relató, la situación se agravó porque el montículo comenzó a derretirse y convertirse en hielo, lo que genera riesgo de accidentes tanto para peatones como para vehículos.

