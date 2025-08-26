Una adolescente fue atropellada en el barrio Mutual

0 0 26 agosto 2025 2025-08-26T00:07:00-03:00 Editar esta nota

Accidente en Río Grande: una adolescente de 16 años fue atropellada en el barrio Mutual y trasladada al hospital.

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en la calle Posadas al 700. La menor, de 16 años, debió ser trasladada al hospital.

Un accidente vial tuvo lugar alrededor de las 18:00 de este lunes en la calle Posadas al 700, en el barrio Mutual de Río Grande, donde una adolescente de 16 años fue atropellada por un automóvil.

El vehículo involucrado fue un Fiat Siena rojo, conducido por Valeria Wegert (39 años). Tras el impacto, la menor fue asistida por personal sanitario y trasladada en ambulancia al Hospital Regional Río Grande para su atención.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el test de alcoholemia practicado a la conductora arrojó resultado negativo. En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, la Policía y la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,263,Espectaculos,82,Interes,2335,Interes General,3154,Internacionales,146,Locales,3527,Noticias Nacionales,1394,Policiale,4,Policiales,11338,Sociedad,4926,Tecno,76,Tendencias,123,Titulares,14327,Ultimas Noticias,12716,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Una adolescente fue atropellada en el barrio Mutual
Una adolescente fue atropellada en el barrio Mutual
Accidente en Río Grande: una adolescente de 16 años fue atropellada en el barrio Mutual y trasladada al hospital.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1sFBGj375CWNmFBpw9se-YvtRl5pkVcYUTW9rHemg4sl_34R3IQDaB9nv2ocN99uN0qZDpH-J-zHnCd5r4UN9R5yoLSOppcBuicQOoX8YnjOhdWJnzRVTr_VrebSoBm31H590qanVyPdHeW91nJpyQvKJtLI74aDI145IMs_-Jgikz2Wd-1wc/w640-h384/atropellaron%20a%20una%20persona%20en%20rio%20grande.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1sFBGj375CWNmFBpw9se-YvtRl5pkVcYUTW9rHemg4sl_34R3IQDaB9nv2ocN99uN0qZDpH-J-zHnCd5r4UN9R5yoLSOppcBuicQOoX8YnjOhdWJnzRVTr_VrebSoBm31H590qanVyPdHeW91nJpyQvKJtLI74aDI145IMs_-Jgikz2Wd-1wc/s72-w640-c-h384/atropellaron%20a%20una%20persona%20en%20rio%20grande.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/una-adolescente-fue-atropellada-en-el.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/una-adolescente-fue-atropellada-en-el.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos