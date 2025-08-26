Una adolescente fue atropellada en el barrio Mutual

Un accidente vial tuvo lugar alrededor de las 18:00 de este lunes en la calle Posadas al 700, en el barrio Mutual de Río Grande, donde una adolescente de 16 años fue atropellada por un automóvil.

El vehículo involucrado fue un Fiat Siena rojo, conducido por Valeria Wegert (39 años). Tras el impacto, la menor fue asistida por personal sanitario y trasladada en ambulancia al Hospital Regional Río Grande para su atención.





De acuerdo a lo informado por las autoridades, el test de alcoholemia practicado a la conductora arrojó resultado negativo. En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, la Policía y la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.