Río Grande: deuda millonaria con OSEF, campaña política y silencio del Municipio

Mientras abundan los candidatos del oficialismo municipal en Río Grande, el Municipio sigue sin pagar los $454 millones que le debe a la obra social estatal OSEF. La pregunta que muchos se hacen es si esos fondos se destinarán a la campaña de Gastón Díaz o si finalmente cumplirán con los aportes ya descontados de los salarios de los trabajadores.

A esta situación se suma el último trascendido sobre el intendente Martín Pérez, quien buscaría ubicar un “ñoqui” dentro de la estructura de OSEF, mientras el pago de la millonaria deuda continúa sin resolverse.





En paralelo, se supo que la exgobernadora Rosana Bertone arribó a Río Grande en horas de la madrugada para respaldar a Gastón Díaz, el mismo dirigente al que en 2016 envió a reprimir y desalojar a los trabajadores que protestaban contra la batería de leyes de ajuste. El recuerdo no es menor: ¿volverá la misma lógica de ajustar a los empleados y destinar recursos a la pauta política en lugar de pagar las deudas?





Según denunció el director por los activos, Franco Tomasevich, en declaraciones, el déficit de OSEF se explica por la falta de pago de aportes descontados y nunca transferidos. Río Grande debe $454 millones, Tolhuin $22 millones, Vialidad Provincial $65 millones y el Gobierno provincial encabeza el ranking con $2.800 millones. En total, más de $3.200 millones que deberían haber garantizado prestaciones médicas y medicamentos, pero que quedaron atrapados en las arcas de la política.





Tomasevich fue claro: “El dinero ya fue retenido a los trabajadores, pero no nos llega. Eso genera un perjuicio económico y operativo”. La consecuencia directa es que la obra social no puede pagar a laboratorios ni clínicas, mientras se elevan los costos de medicamentos y tratamientos.





Aunque el oficialismo promocionó una ley para destinar fondos portuarios a OSEF, el director fue categórico: “Los $13.000 millones que gastamos mensualmente superan por casi el doble los $7.000 millones que ingresan. Sin el pago de las deudas, la sostenibilidad sigue en riesgo”.





Con este panorama, la incógnita política es clara: ¿el Municipio de Río Grande usará el dinero retenido a los trabajadores para financiar la campaña electoral de Gastón Díaz o cumplirá con el pago a la obra social?