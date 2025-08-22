Río Grande: deuda millonaria con OSEF, campaña política y silencio del Municipio

0 0 22 agosto 2025 2025-08-22T08:01:00-03:00 Editar esta nota

Río Grande debe $454 millones a OSEF y no paga. ¿Usarán esos fondos para la campaña de Gastón Díaz en lugar de garantizar la salud de los afiliados?

Mientras abundan los candidatos del oficialismo municipal en Río Grande, el Municipio sigue sin pagar los $454 millones que le debe a la obra social estatal OSEF.
Mientras abundan los candidatos del oficialismo municipal en Río Grande, el Municipio sigue sin pagar los $454 millones que le debe a la obra social estatal OSEF. La pregunta que muchos se hacen es si esos fondos se destinarán a la campaña de Gastón Díaz o si finalmente cumplirán con los aportes ya descontados de los salarios de los trabajadores.

A esta situación se suma el último trascendido sobre el intendente Martín Pérez, quien buscaría ubicar un “ñoqui” dentro de la estructura de OSEF, mientras el pago de la millonaria deuda continúa sin resolverse.

En paralelo, se supo que la exgobernadora Rosana Bertone arribó a Río Grande en horas de la madrugada para respaldar a Gastón Díaz, el mismo dirigente al que en 2016 envió a reprimir y desalojar a los trabajadores que protestaban contra la batería de leyes de ajuste. El recuerdo no es menor: ¿volverá la misma lógica de ajustar a los empleados y destinar recursos a la pauta política en lugar de pagar las deudas?

Según denunció el director por los activos, Franco Tomasevich, en declaraciones, el déficit de OSEF se explica por la falta de pago de aportes descontados y nunca transferidos. Río Grande debe $454 millones, Tolhuin $22 millones, Vialidad Provincial $65 millones y el Gobierno provincial encabeza el ranking con $2.800 millones. En total, más de $3.200 millones que deberían haber garantizado prestaciones médicas y medicamentos, pero que quedaron atrapados en las arcas de la política.

Tomasevich fue claro: “El dinero ya fue retenido a los trabajadores, pero no nos llega. Eso genera un perjuicio económico y operativo”. La consecuencia directa es que la obra social no puede pagar a laboratorios ni clínicas, mientras se elevan los costos de medicamentos y tratamientos.

Aunque el oficialismo promocionó una ley para destinar fondos portuarios a OSEF, el director fue categórico: “Los $13.000 millones que gastamos mensualmente superan por casi el doble los $7.000 millones que ingresan. Sin el pago de las deudas, la sostenibilidad sigue en riesgo”.

Con este panorama, la incógnita política es clara: ¿el Municipio de Río Grande usará el dinero retenido a los trabajadores para financiar la campaña electoral de Gastón Díaz o cumplirá con el pago a la obra social?

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,263,Espectaculos,82,Interes,2333,Interes General,3150,Internacionales,146,Locales,3512,Noticias Nacionales,1392,Policiale,4,Policiales,11334,Sociedad,4920,Tecno,76,Tendencias,122,Titulares,14310,Ultimas Noticias,12699,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Río Grande: deuda millonaria con OSEF, campaña política y silencio del Municipio
Río Grande: deuda millonaria con OSEF, campaña política y silencio del Municipio
Río Grande debe $454 millones a OSEF y no paga. ¿Usarán esos fondos para la campaña de Gastón Díaz en lugar de garantizar la salud de los afiliados?
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmfbJGu0EASvulb0ub-H-MSImT5Jusrl8Iczq0763m0_HP6EY3oVI1jwSzSa5KKT4oMLKEOWf2zSTcgd_NT9NyEQOkEJEQ8AGbQqhGkIheZSxcI2v1sWOZz7wV3xy9Oh5DfVFwyRQt9qAqg8p9IigIWg37NSFHTaxq8OpFPusi9UvLJk2maV9v/w640-h384/martin%20perez%20mantiene%20deuda%20con%20osef%20gaston%20diaz.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmfbJGu0EASvulb0ub-H-MSImT5Jusrl8Iczq0763m0_HP6EY3oVI1jwSzSa5KKT4oMLKEOWf2zSTcgd_NT9NyEQOkEJEQ8AGbQqhGkIheZSxcI2v1sWOZz7wV3xy9Oh5DfVFwyRQt9qAqg8p9IigIWg37NSFHTaxq8OpFPusi9UvLJk2maV9v/s72-w640-c-h384/martin%20perez%20mantiene%20deuda%20con%20osef%20gaston%20diaz.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/rio-grande-deuda-millonaria-con-osef.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/rio-grande-deuda-millonaria-con-osef.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos