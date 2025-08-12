Policía intervino rápidamente en choque en Ushuaia: una mujer resultó con lesiones leves

Un siniestro vial ocurrido este lunes en la intersección de la avenida Héroes de Malvinas y calle Albatros, en Ushuaia, movilizó al personal de la Comisaría Tercera. El choque involucró a un Nissan March, conducido por María Barrantes (31), y a una Chevrolet Tracker, guiada por Claudia Vivona (52).

Producto del impacto, Vivona fue trasladada al Hospital Regional Ushuaia, donde se constató que presentaba lesiones leves. Fuentes policiales confirmaron que ambas conductoras tenían la documentación vehicular en regla y que “se realizaron todas las diligencias de rigor establecidas por protocolo para este tipo de siniestros”. El operativo incluyó control de tránsito, asistencia en el lugar y relevamiento de la escena para determinar las causas del accidente.

