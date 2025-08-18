Menor fue sorprendido con un arma de fuego de grueso calibre

Un menor fue sorprendido con una pistola 9 mm en Río Grande. Investigan si se trata del arma robada a un integrante de la PSA.

Un adolescente descartó una pistola 9 milímetros al ser interceptado por la Policía tras un arrebato. Investigan si se trata del arma robada a un efectivo de la PSA.
Un grave hecho de inseguridad tuvo lugar en Río Grande, cuando un menor de edad fue sorprendido portando un arma de fuego de grueso calibre durante un procedimiento policial. El adolescente arrojó una pistola calibre 9 milímetros al ser demorado por efectivos, tras la denuncia de un arrebato en la vía pública.

El episodio ocurrió cuando personal de la Sección Robos y Hurtos fue alertado por un menor que denunció haber sido víctima de un asalto en calle Jaime Speroni al 400, donde dos sujetos lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron dos gorras.

Con las descripciones aportadas, los uniformados lograron ubicar a los presuntos autores en calle Vapor Alfonso al 500, ambos menores de edad. Durante la intervención, uno de ellos se deshizo de la pistola 9 mm, que más tarde se constató que había sido denunciada como robada en la madrugada.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría de Género y Familia y el Juzgado de Familia y Minoridad N.º 2.

Tras conocerse el hallazgo del arma, salió a la luz la denuncia realizada por Carlos Eduardo Andreau, integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quien el jueves había reportado la sustracción de su pistola reglamentaria Bersa TPR9.

Según el testimonio del efectivo, el robo ocurrió en su domicilio de calle Taparello al 700, en un lapso de poco más de dos horas. Andreau aseguró que salió de su vivienda pasada la medianoche y, al regresar cerca de las 2:05, notó que el arma ya no estaba.

El denunciante agregó que antes de salir observó a dos hombres merodeando la zona, uno vestido de negro y otro de blanco, quienes ahora forman parte de las líneas de investigación. Las autoridades trabajan para determinar si existe relación directa entre la sustracción del arma reglamentaria y el procedimiento en el que fue demorado el menor armado.

BLOGGER: 2
  1. Anónimoagosto 18, 2025

    ese menor, tiene que ser ya politico, cumple todos los requicitos!!
    inutil, chorro, vivir de lo ajeno, y encima re improductivo!

  2. Anónimoagosto 18, 2025

    AHI LO TENES AL KIRCHO! ROBANDO CON ARMA DE FUEGO PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO PERONCHO.

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

