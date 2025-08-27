Magallanes de Ushuaia gritó campeón en el Nacional C20 de Futsal CAFS

El conjunto ushuaiense se consagró tras vencer a Real Madrid de Río Grande en los penales. O’Higgins completó el podio. La final se disputó en el Polideportivo María Auxiliadora de Río Grande.

En una definición electrizante y ante un estadio colmado, Magallanes de Ushuaia se coronó campeón del Torneo Nacional de Clubes C20 de Futsal CAFS, luego de igualar 4 a 4 en tiempo suplementario y vencer a Real Madrid de Río Grande por 3 a 2 en los penales.





La gran final se jugó en el Polideportivo María Auxiliadora, con la presencia del secretario de Deportes de la provincia, Matías Runín, y autoridades de la Federación Fueguina de Fútbol de Salón (FFF), organizadora del certamen fiscalizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).





En el partido por el tercer puesto, O’Higgins de Río Grande superó a Los Cuervos del Fin del Mundo por 4 a 3, asegurándose un lugar en el podio.





El cuadro de honor del torneo se completó con el premio a la delegación más correcta, que fue para Petroleros Futsal. En tanto, Tobías Riquelme (Real Madrid) fue distinguido como mejor jugador y goleador del certamen.





El título de Magallanes ratifica la fortaleza del futsal fueguino a nivel nacional, con un torneo que reunió a equipos de distintos puntos del país y que dejó en claro la pasión por el deporte en Tierra del Fuego.