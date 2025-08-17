Encontraron sin vida a un hombre en Ushuaia: investigan las causas del deceso

Un hombre de 57 años fue hallado muerto en un motorhome en Ushuaia. La policía descartó indicios de criminalidad y ordenó la autopsia.

Un vecino alertó a la policía tras no recibir respuesta en el motorhome de la víctima. El fallecido fue identificado como Carlos Eusebio Ramírez, de 57 años.
Un fuerte operativo policial y médico se desplegó este domingo en la intersección de Crucero General Belgrano y Padre Beauvoir, en Ushuaia, luego de que un vecino denunciara que no lograba ubicar a su amigo y residente del lugar.

El hombre relató que, tras golpear insistentemente el motorhome de su vecino sin obtener respuesta, decidió dar aviso a las autoridades. Al ingresar al vehículo, encontró a su vecino sin vida, situación que fue constatada minutos después por efectivos de la policía y personal de emergencias.

La víctima fue identificada como Carlos Eusebio Ramírez, de 57 años, quien no presentaba signos vitales al momento de ser hallado.

Fuentes oficiales confirmaron que no se detectaron indicios de criminalidad, aunque Ramírez poseía antecedentes de padecimientos crónicos que podrían estar vinculados a su fallecimiento. De todos modos, la Justicia ordenó la autopsia para este lunes, con el fin de determinar con precisión las causas de su muerte.

