El Gobierno autorizó contratos por $1.471 millones con la droguería investigada por coimas

Hospitales nacionales compraron en 2025 insumos médicos por más de $1.471 millones a Suizo Argentina S.A., empresa bajo investigación judicial por presunto pago de sobornos.

En lo que va del año, hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones, adjudicaron contratos por $1.471.368.074,74 a la droguería Suizo Argentina S.A., una firma que se encuentra bajo la lupa judicial por presunto pago de coimas.





Las contrataciones se concretaron pese a que en 2024 el PAMI había rechazado ofertas de la compañía al considerar que presentaba “condiciones de pago irregulares”. Sin embargo, en 2025 el Ministerio de Salud volvió a incorporarla como proveedora en distintas licitaciones.





El detalle de las compras





La operación más significativa fue realizada por el Hospital Posadas, que el 5 de mayo adjudicó $1.460.919.400,84 a Suizo Argentina S.A. para la provisión de insumos descartables con aparatología a préstamo, según consta en el expediente EX-2025-39542090-APN-DCYC#HP.





En paralelo, el Hospital Baldomero Sommer realizó dos adquisiciones menores:

20 de febrero: compra por $4.643.977,00 de antibióticos y antiasmáticos (EX-2025-11010837-APN-DACMYSG#HNDBS).

2 de junio: adjudicación de $5.804.696,90 para la provisión urgente de antidiarreicos, analgésicos y dipirona (EX-2025-55907421-APN-DACMYSG#HNDBS).

El total de estas operaciones equivale a 1,131 millones de dólares, calculado al tipo de cambio oficial de $1.300 por dólar vigente al momento de las adjudicaciones.

Silencio oficial en medio de la causa judicial.





Las contrataciones se realizaron en paralelo al proceso judicial que investiga a Suizo Argentina S.A., aunque hasta el momento no hubo comunicaciones oficiales del Ministerio de Salud respecto a la continuidad de la empresa como proveedora del Estado.





El caso despierta fuertes cuestionamientos en torno a la transparencia en las compras públicas y a la responsabilidad política del Gobierno al sostener vínculos comerciales con una compañía señalada por presuntas prácticas corruptas.