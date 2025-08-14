Cría de salmones en Tierra del Fuego: maniobras políticas, negocios para pocos y un futuro ambiental en riesgo

El gobernador Gustavo Melella, junto a legisladores de La Libertad Avanza y otros bloques aliados, impulsa cambios en la Ley 1355, norma que desde 2021 prohíbe la salmonicultura en aguas fueguinas. La iniciativa desató el rechazo de organizaciones socioambientales, que advierten sobre el impacto negativo para la salud, el ambiente y las economías locales.

La Ley N° 1355, sancionada en 2021, impide el cultivo de salmón en mares, ríos, lagos y lagunas de la provincia, y solo permite su producción en tierra. Sin embargo, la norma nunca fue reglamentada, lo que abrió la puerta a nuevos proyectos que buscan flexibilizarla. Actualmente, tres iniciativas se discuten en la Legislatura:

331/24 – Proyecto de Ley de Producción Acuícola Provincial (Republicanos Unidos).

143/25 – Modificación Ley 1355 (La Libertad Avanza).

247/25 – Modificación Ley 1355 (Forja, fuerza que responde a Melella).

Reuniones exprés y maniobras legislativas





El viernes 8 de agosto, en un movimiento sorpresivo, se convocó a una reunión conjunta de las comisiones N°1 (Legislación General) y N°3 (Agricultura y Recursos Naturales), pero no en Ushuaia —como es habitual— sino en la sede de Río Grande. El objetivo: avanzar en el tratamiento de los tres proyectos.





Pese a que no había consenso para emitir dictamen, y tras haber declarado un cuarto intermedio, un grupo de legisladores decidió levantarlo sin autorización de la presidenta de la Comisión 3, Laura Colazo (Partido Verde), y dio dictamen favorable a la modificación de la ley.





Colazo, que se retiró antes de la maniobra, presentó su renuncia a la presidencia de la comisión, denunciando una grave violación de la transparencia legislativa y un retroceso en materia ambiental. “Una vez que me retiré de la Legislatura, en mi ausencia y sin mi consentimiento, dicho cuarto intermedio fue levantado y se emitió dictamen favorable para modificar la Ley 1355”, sostuvo.

Comunidades y organizaciones en alerta





La sociedad fueguina, junto a pueblos originarios Yagán y Selk’nam, exige la reglamentación de la ley vigente y una consulta previa, libre e informada. Ambientalistas advierten que la salmonicultura industrial en mar representa un modelo extractivista que beneficia a unos pocos empresarios y deja a la provincia con territorios de sacrificio y daños irreversibles en el ecosistema marino del Canal Beagle.