Así es la Boleta Única de Papel que se usará en Tierra del Fuego

La Boleta Única de Papel (BUP) debutará en las elecciones nacionales de octubre y, en Tierra del Fuego, ya quedó definido el diseño que se utilizará en todas las mesas de votación.





Este jueves, con la presencia de los apoderados de los partidos y alianzas, la Junta Electoral Nacional del distrito realizó el sorteo de la ubicación de cada fuerza política, tanto para candidatos a senadores –que estarán en la parte superior– como para postulantes a diputados, que figurarán en la parte inferior.





El juez federal con competencia electoral, Federico H. Calvete, explicó que el sorteo se efectuó bajo la modalidad de “doble ciego”, que consiste en determinar primero qué agrupación participa y luego la ubicación que le corresponde en la boleta. Para ello se utilizó un bolillero con ocho números, correspondientes a la cantidad de espacios habilitados.





Una vez concluido el procedimiento, los apoderados pudieron visualizar en formato digital el diseño de la cartilla, que luego será impresa. El próximo paso será solicitar a la imprenta una muestra en papel para la verificación de cada partido, antes de iniciar la producción definitiva de las boletas que estarán en las urnas.





La BUP tendrá logos y colores oficiales de cada partido o alianza, aprobados previamente por la Junta Electoral. Así quedó conformada la Boleta Única de Papel en Tierra del Fuego.







