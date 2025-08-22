Así es la Boleta Única de Papel que se usará en Tierra del Fuego

15 0 22 agosto 2025

La Boleta Única de Papel debutará en Tierra del Fuego en octubre. La Junta Electoral sorteó el orden de partidos y candidatos en la cartilla.

La Junta Electoral sorteó la ubicación de partidos y alianzas. En octubre debutará el nuevo sistema en las elecciones nacionales.

La Boleta Única de Papel (BUP) debutará en las elecciones nacionales de octubre y, en Tierra del Fuego, ya quedó definido el diseño que se utilizará en todas las mesas de votación.

Este jueves, con la presencia de los apoderados de los partidos y alianzas, la Junta Electoral Nacional del distrito realizó el sorteo de la ubicación de cada fuerza política, tanto para candidatos a senadores –que estarán en la parte superior– como para postulantes a diputados, que figurarán en la parte inferior.

El juez federal con competencia electoral, Federico H. Calvete, explicó que el sorteo se efectuó bajo la modalidad de “doble ciego”, que consiste en determinar primero qué agrupación participa y luego la ubicación que le corresponde en la boleta. Para ello se utilizó un bolillero con ocho números, correspondientes a la cantidad de espacios habilitados.

Una vez concluido el procedimiento, los apoderados pudieron visualizar en formato digital el diseño de la cartilla, que luego será impresa. El próximo paso será solicitar a la imprenta una muestra en papel para la verificación de cada partido, antes de iniciar la producción definitiva de las boletas que estarán en las urnas.

La BUP tendrá logos y colores oficiales de cada partido o alianza, aprobados previamente por la Junta Electoral. Así quedó conformada la Boleta Única de Papel en Tierra del Fuego.

boleta con posiciones para las elecciones de octubre 2025 tierra del fuego

COMENTARIOS

BLOGGER: 15
  1. Anónimoagosto 22, 2025

    Resalten bien el de los libertarios así no tocamos esa porquería.

    1. Anónimoagosto 22, 2025

      como seras de Kuka q no te da la cabecita para leer por tu cuenta!!!

    2. Anónimoagosto 22, 2025

      ESE SISTEMA ESTÁ ECHO PARA LA CORRUPCIÓN DE VOTOS, UN ASCO , VA SER UNA MASACRE DEMOCRATICA, LOS RESULTADOS SERÁN INESPERADO

    3. Anónimoagosto 22, 2025

      sacando LLA, el resto es basura

    4. Anónimoagosto 22, 2025

      Dario lomberg pedante vos y tu runfla

  2. Anónimoagosto 22, 2025

    TODOS PRESOS ... POLITICOS DEL ORT.....

  3. Anónimoagosto 22, 2025

    cuanta bosta junta

  4. Anónimoagosto 22, 2025

    El.ancho de la boleta es similar al papel higienico, sanitario de inodoro?

  5. Anónimoagosto 22, 2025

    se acabo el curro

  6. Anónimoagosto 22, 2025

    De que será que se van a disfrazar ahora esos que robaban votos? Que maniobra van a inventar?

    ResponderBorrar
    1. Anónimoagosto 22, 2025

      No sabías que hecha la ley, hecha la trampa. Algo va a aparecer.

  7. Anónimoagosto 22, 2025

    Sirve para limpiarse el culo?

    1. Anónimoagosto 22, 2025

      Teniendo los nombres impresos, de esa gente, es contaminar el cuerpo.
      No tocar

  8. Anónimoagosto 22, 2025

    Los politicos son como los pañales.

    HAY QUE CAMBIARLOS. NO SEAN CHANCHOS.

  9. Anónimoagosto 22, 2025

    yo ya no voto, me pudrieron estos chantas que solo quieren plata del curro de la politica

