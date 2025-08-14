Accidente de tránsito en Luis Vernet y Damiana Fique dejó personas lesionadas

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este miércoles en la intersección de Luis Vernet y Damiana Fique dejó como saldo personas lesionadas, según confirmaron fuentes policiales.
El siniestro se registró alrededor de las primeras horas del día, cuando por causas que se investigan colisionaron al menos dos vehículos. Personal de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y del Hospital Regional Ushuaia trabajó en el lugar para asistir a los heridos y controlar el tránsito en la zona.

Hasta el momento no trascendió la cantidad exacta de afectados ni el estado de gravedad de las lesiones. Las autoridades mantienen el sector parcialmente restringido al tránsito mientras se realizan las pericias de rigor. Se espera que en las próximas horas la Policía Provincial emita un informe oficial con mayores detalles sobre las causas del choque y la identidad de los involucrados.

