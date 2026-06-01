Rescataron a la escaladora accidentada en el Cerro Bonete tras un complejo operativo de varias horas

1 0 01 junio 2026 2026-06-01T01:50:00-03:00 Editar esta nota

Rescataron a una escaladora de Río Grande que cayó en una grieta en el Cerro Bonete. Fue trasladada al hospital tras un operativo.

Andrea Ramua, de 33 años y oriunda de Río Grande, fue rescatada luego de caer en una grieta de varios metros mientras realizaba una travesía en el Cerro Bonete. El operativo demandó varias horas de trabajo en una zona de difícil acceso y debió completarse por vía terrestre debido a las condiciones nocturnas.

Tras varias horas de intenso trabajo en un sector montañoso de difícil acceso, los equipos de rescate lograron evacuar con éxito a la escaladora que había sufrido un accidente en el Cerro Bonete, en cercanías de Ushuaia.

La mujer fue identificada como Andrea Ramua, de 33 años y oriunda de Río Grande, quien cayó en una grieta de varios metros de profundidad mientras realizaba una travesía junto a un grupo de montañistas. (VER)

El accidente generó un importante despliegue de recursos desde la ciudad de Ushuaia, con la participación de fuerzas de seguridad, rescatistas especializados en montaña y personal sanitario, quienes trabajaron durante varias horas para asistir a la víctima y concretar su extracción en condiciones seguras.

Operativo de alta complejidad

Las tareas de rescate se desarrollaron en una zona caracterizada por sus dificultades geográficas y de acceso, lo que obligó a implementar un operativo técnico de gran complejidad.

Inicialmente se dispuso el apoyo de un helicóptero para colaborar con la emergencia. Sin embargo, la llegada de la noche impidió que la aeronave continuara operando, por lo que la evacuación debió completarse mediante un traslado terrestre realizado por personal especializado.

Los rescatistas lograron estabilizar a la paciente y trasladarla desde el lugar del accidente hasta una zona segura para continuar con el operativo sanitario.

Trasladada al hospital

Una vez finalizada la extracción, Andrea Ramua fue derivada a un centro asistencial para recibir atención médica y ser sometida a estudios de mayor complejidad. Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente detalles sobre su estado de salud ni sobre las lesiones sufridas durante la caída.

El exitoso rescate puso de manifiesto la coordinación entre los distintos organismos intervinientes y la capacitación de los equipos especializados que debieron actuar en condiciones extremas para preservar la vida de la montañista.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimojunio 01, 2026

    cuanto coobraron los tranzas dueños del heli??????

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