Dramático operativo de rescate en el Cerro Bonete: una mujer cayó varios metros por una grieta

Un importante operativo de emergencia se desarrolla en cercanías de Ushuaia, donde una mujer oriunda de Río Grande sufrió una caída en una grieta mientras realizaba una actividad de escalada en el Cerro Bonete. Participan equipos de rescate, personal médico y un helicóptero debido a las dificultades de acceso al lugar.

Un complejo operativo de rescate se puso en marcha este sábado en la zona del Cerro Bonete, en las afueras de Ushuaia, luego de que una mujer perteneciente a un grupo de escaladores sufriera una caída en una grieta de varios metros de profundidad.





El procedimiento de emergencia fue activado hace instantes y movilizó a distintas fuerzas de seguridad, rescatistas especializados y personal médico, quienes trabajan contrarreloj para asistir a la víctima y lograr su extracción en una zona de difícil acceso.





Debido a las características del terreno y a las complicaciones que presenta el lugar donde ocurrió el accidente, también se dispuso el apoyo de un helicóptero, recurso clave para agilizar las tareas de rescate y eventual evacuación sanitaria.





Según las primeras informaciones, la mujer es oriunda de Río Grande y formaba parte de un grupo que realizaba actividades de montaña cuando se produjo el accidente. Por el momento no trascendió oficialmente la gravedad de las lesiones sufridas.





Las condiciones geográficas del sector obligan a desplegar un operativo de alta complejidad, ya que el acceso terrestre resulta dificultoso y demanda la intervención de personal entrenado en rescates de montaña.





Mientras continúan los trabajos en el lugar, las autoridades mantienen un estricto operativo para garantizar la seguridad de los rescatistas y de las personas que integraban la expedición.





Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre el estado de salud de la mujer y el resultado del procedimiento que continúa en desarrollo.



