Mientras las escuelas se caen a pedazos, un gremio exige eliminar una agencia que costará casi $10 mil millones

24 0 03 junio 2026 2026-06-03T05:35:00-03:00 Editar esta nota

SUETRA pidió eliminar la Agencia de Innovación Fueguina y destinar casi $10 mil millones a reparar escuelas y reforzar comedores.

El sindicato SUETRA presentó en la Legislatura un proyecto para declarar la emergencia educativa en Tierra del Fuego y reclamó la eliminación de la Agencia de Innovación Fueguina. Cuestionan que el Gobierno destine miles de millones a estructuras políticas y tecnología mientras docentes y alumnos enfrentan graves problemas edilicios en los establecimientos escolares.
La crisis edilicia que atraviesan numerosas escuelas de Tierra del Fuego volvió a quedar en el centro del debate público. Esta vez fue el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA), Regional Tierra del Fuego, quien presentó ante la Legislatura provincial un proyecto para declarar la Emergencia Institucional, Edilicia y Sanitaria del Sistema Educativo Público.

La iniciativa surge en medio de crecientes reclamos por establecimientos con problemas de calefacción, filtraciones, fallas eléctricas, deficiencias estructurales y condiciones que, según denuncian los trabajadores de la educación, ponen en riesgo la integridad de docentes y estudiantes.

Desde el gremio apuntaron directamente contra las prioridades del Gobierno provincial y cuestionaron la decisión de mantener estructuras que consideran innecesarias mientras persisten problemas básicos en las escuelas.

El reclamo tomó fuerza luego de que trascendiera la ratificación de una contratación directa por $3.984 millones destinada a servicios de soporte, mantenimiento de software y desarrollo de inteligencia artificial para la Agencia de Innovación Fueguina durante un período de 24 meses.

Para SUETRA, resulta incomprensible que se destinen millonarios recursos a proyectos tecnológicos cuando numerosos establecimientos educativos continúan enfrentando problemas que deberían estar resueltos desde hace años.

"La comunidad educativa ya no puede seguir enseñando en condiciones que ponen en riesgo la vida de docentes y estudiantes", señalaron desde la organización sindical.

Eliminar la Agencia de Innovación y redireccionar los fondos

El proyecto presentado propone la derogación de la Ley Provincial 1512 y la disolución de la Agencia de Innovación Fueguina, organismo que cuenta con un presupuesto cercano a los $9.990 millones.

Según la iniciativa, esos recursos deberían ser reasignados de manera directa a las necesidades urgentes del sistema educativo.

La propuesta contempla destinar el 60% de esos fondos, equivalente a casi $6.000 millones, a obras de infraestructura crítica para reparar sistemas de gas, instalaciones eléctricas, filtraciones, techos y otros problemas estructurales.

Otro 30% sería destinado al fortalecimiento de comedores escolares y programas alimentarios, mientras que el 10% restante se invertiría en equipamiento e insumos para los establecimientos educativos.

Además, el gremio plantea la eliminación de la totalidad de los cargos políticos vinculados a la Agencia y la realización de auditorías sobre la asignación de horas cátedra.

"La prioridad deben ser los estudiantes"

Desde SUETRA sostienen que el debate excede cualquier discusión partidaria y afirman que se trata de una cuestión de seguridad pública.

El sindicato remarcó que los recursos del Estado deberían orientarse primero a garantizar escuelas seguras y condiciones adecuadas de aprendizaje antes que sostener estructuras burocráticas.

La presentación del proyecto suma un nuevo capítulo a la discusión sobre el destino de los recursos públicos en Tierra del Fuego, especialmente en un contexto donde las suspensiones de clases por problemas edilicios se han convertido en una situación recurrente en distintos establecimientos de la provincia.

Mientras tanto, la iniciativa deberá ahora ser analizada por los legisladores provinciales, quienes tendrán la responsabilidad de definir si acompañan o no una propuesta que apunta directamente contra uno de los organismos impulsados por la actual gestión provincial.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 24
  1. Anónimojunio 03, 2026

    Tierra del Fuego, hoy debería llamarse EL CANGREJO, esta caminando para atras!!!!

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    1. Anónimojunio 03, 2026

      QUE MANERA DE ROBAR EN ESTA ISLA. ENCIMA ESTAN TODOS ENTONGADOS POR ESO NO SE DESTAPA NINGUNA OLLA. SE CRUBREN ENTRE TODOS
      LOS POLITICOS DAN ASCO, SE NOS CAGAN DE RISA EN LA CARA

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  2. Anónimojunio 03, 2026

    Catena preso viola derecho constitucionales de los niño, nada puede pasar encima de ellos. La justicia es complice

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  3. Anónimojunio 03, 2026

    basta de ñoquis! privatización ya de la Educación!!! VLLC!!!

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    1. Anónimojunio 03, 2026

      Claro, el castor Ferreyra re lamiendose por los billetes.

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  4. Anónimojunio 03, 2026

    PREGUNTENLE A PEPPA (BERTONE) CUANTO PAGO POR EL EX CASINO ???
    CHORROS

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    1. Anónimojunio 03, 2026

      Y por el gimnasio que le hizo a las monjas en Río Grande. Es para que lo usen todos decía

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  5. Anónimojunio 03, 2026

    Juicio político al gobernador

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  6. Anónimojunio 03, 2026

    Y los que van pero no van a un hotel de san Martín y Belgrano caído a pedazos que factura habitaciones y no se utilizan al municipio de esa ciudad al instituto de turismo averigüen la vergüenza de la denunciada no tiene límites el fiscal que mire el bosque no el árbol

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  7. Anónimojunio 03, 2026

    TIERRA DEL FUEGO LLEGÓ AL MÁXIMO DE LA CORRUPCIÓN, NINGUNO DE LOS PODERES PUEDE HACER ALGO QUE AFECTE AL OTRO, DE HACERLO INMEDIATAMENTE SALTA LA BRONCA, AHI TIENEN LA REFORMA CONSTITUCIÓN, NO SE PUDO, TOCA INTERESES JUDICIAL

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  8. Anónimojunio 03, 2026

    TIERRA DEL FUEGO LLEGÓ AL MÁXIMO DE LA CORRUPCIÓN, NINGUNO DE LOS PODERES PUEDE HACER ALGO QUE AFECTE AL OTRO, DE HACERLO INMEDIATAMENTE SALTA LA BRONCA, AHI TIENEN LA REFORMA CONSTITUCIÓN, NO SE PUDO, TOCA INTERESES JUDICIAL

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  9. Anónimojunio 03, 2026

    Y si eliminamos el Tribunal de Cuentas? Gasto al pedo si los hay.

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  10. Anónimojunio 03, 2026

    a la Analia no se la toca...entiendan

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  11. Anónimojunio 03, 2026

    Agencia de Innovación (y si! corten el curro, ya está... duro lo que duro dura)

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  12. Anónimojunio 03, 2026

    Menos plata para los politicos y más plata para escuelas asi deberia ser

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  13. Anónimojunio 03, 2026

    Está absolutamente todo destruido en Tierra del Fuego, Salud, Educación, Seguridad etc etc. El ladrón que tenemos como gobernador nos está robando el futuro de los trabajadores, espero lo saquen pronto y luego vaya preso por todo el desastre que está causando

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    1. Anónimojunio 03, 2026

      ANTES DE IRSE VA A TRANZAR PARA NO IR PRESO. ESTO HACEN TODOS LOS POLITICOS.

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  14. Anónimojunio 03, 2026

    crearon esa agencia de mierda que era la sit de gobierno, desastroza,solo se acomodaron los sueldos berardi, aguado y reynoso los chicos A9... publiquen esos sueldos por favor!

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  15. Anónimojunio 03, 2026

    aaah si, el curro de los sistemas, le agarraron el gustito,es mucho mas facil que la obra publica porque no se ve...

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  16. Anónimojunio 03, 2026

    la fabrica de talento, ta lento... traen "cursos" de cisco para ver si pueden vender algo

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  17. Anónimojunio 03, 2026

    volve Videla! te perdonamos.

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  18. Anónimojunio 03, 2026

    la negra cubino debe chupar la pija espectacular sino no se entiende

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Cronicas Fueguinas: Mientras las escuelas se caen a pedazos, un gremio exige eliminar una agencia que costará casi $10 mil millones
Mientras las escuelas se caen a pedazos, un gremio exige eliminar una agencia que costará casi $10 mil millones
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