Mientras las escuelas se caen a pedazos, un gremio exige eliminar una agencia que costará casi $10 mil millones

SUETRA pidió eliminar la Agencia de Innovación Fueguina y destinar casi $10 mil millones a reparar escuelas y reforzar comedores.
La crisis edilicia que atraviesan numerosas escuelas de Tierra del Fuego volvió a quedar en el centro del debate público. Esta vez fue el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA), Regional Tierra del Fuego, quien presentó ante la Legislatura provincial un proyecto para declarar la Emergencia Institucional, Edilicia y Sanitaria del Sistema Educativo Público.
La iniciativa surge en medio de crecientes reclamos por establecimientos con problemas de calefacción, filtraciones, fallas eléctricas, deficiencias estructurales y condiciones que, según denuncian los trabajadores de la educación, ponen en riesgo la integridad de docentes y estudiantes.
Desde el gremio apuntaron directamente contra las prioridades del Gobierno provincial y cuestionaron la decisión de mantener estructuras que consideran innecesarias mientras persisten problemas básicos en las escuelas.
El reclamo tomó fuerza luego de que trascendiera la ratificación de una contratación directa por $3.984 millones destinada a servicios de soporte, mantenimiento de software y desarrollo de inteligencia artificial para la Agencia de Innovación Fueguina durante un período de 24 meses.
Para SUETRA, resulta incomprensible que se destinen millonarios recursos a proyectos tecnológicos cuando numerosos establecimientos educativos continúan enfrentando problemas que deberían estar resueltos desde hace años.
"La comunidad educativa ya no puede seguir enseñando en condiciones que ponen en riesgo la vida de docentes y estudiantes", señalaron desde la organización sindical.
Eliminar la Agencia de Innovación y redireccionar los fondos
El proyecto presentado propone la derogación de la Ley Provincial 1512 y la disolución de la Agencia de Innovación Fueguina, organismo que cuenta con un presupuesto cercano a los $9.990 millones.
Según la iniciativa, esos recursos deberían ser reasignados de manera directa a las necesidades urgentes del sistema educativo.
La propuesta contempla destinar el 60% de esos fondos, equivalente a casi $6.000 millones, a obras de infraestructura crítica para reparar sistemas de gas, instalaciones eléctricas, filtraciones, techos y otros problemas estructurales.
Otro 30% sería destinado al fortalecimiento de comedores escolares y programas alimentarios, mientras que el 10% restante se invertiría en equipamiento e insumos para los establecimientos educativos.
Además, el gremio plantea la eliminación de la totalidad de los cargos políticos vinculados a la Agencia y la realización de auditorías sobre la asignación de horas cátedra.
"La prioridad deben ser los estudiantes"
Desde SUETRA sostienen que el debate excede cualquier discusión partidaria y afirman que se trata de una cuestión de seguridad pública.
El sindicato remarcó que los recursos del Estado deberían orientarse primero a garantizar escuelas seguras y condiciones adecuadas de aprendizaje antes que sostener estructuras burocráticas.
La presentación del proyecto suma un nuevo capítulo a la discusión sobre el destino de los recursos públicos en Tierra del Fuego, especialmente en un contexto donde las suspensiones de clases por problemas edilicios se han convertido en una situación recurrente en distintos establecimientos de la provincia.
Mientras tanto, la iniciativa deberá ahora ser analizada por los legisladores provinciales, quienes tendrán la responsabilidad de definir si acompañan o no una propuesta que apunta directamente contra uno de los organismos impulsados por la actual gestión provincial.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
Tierra del Fuego, hoy debería llamarse EL CANGREJO, esta caminando para atras!!!!ResponderBorrar
QUE MANERA DE ROBAR EN ESTA ISLA. ENCIMA ESTAN TODOS ENTONGADOS POR ESO NO SE DESTAPA NINGUNA OLLA. SE CRUBREN ENTRE TODOSBorrar
LOS POLITICOS DAN ASCO, SE NOS CAGAN DE RISA EN LA CARA
Catena preso viola derecho constitucionales de los niño, nada puede pasar encima de ellos. La justicia es compliceResponderBorrar
👏👏👏Borrar
basta de ñoquis! privatización ya de la Educación!!! VLLC!!!ResponderBorrar
Claro, el castor Ferreyra re lamiendose por los billetes.Borrar
PREGUNTENLE A PEPPA (BERTONE) CUANTO PAGO POR EL EX CASINO ???ResponderBorrar
CHORROS
Y por el gimnasio que le hizo a las monjas en Río Grande. Es para que lo usen todos decíaBorrar
Juicio político al gobernadorResponderBorrar
Y los que van pero no van a un hotel de san Martín y Belgrano caído a pedazos que factura habitaciones y no se utilizan al municipio de esa ciudad al instituto de turismo averigüen la vergüenza de la denunciada no tiene límites el fiscal que mire el bosque no el árbolResponderBorrar
TIERRA DEL FUEGO LLEGÓ AL MÁXIMO DE LA CORRUPCIÓN, NINGUNO DE LOS PODERES PUEDE HACER ALGO QUE AFECTE AL OTRO, DE HACERLO INMEDIATAMENTE SALTA LA BRONCA, AHI TIENEN LA REFORMA CONSTITUCIÓN, NO SE PUDO, TOCA INTERESES JUDICIALResponderBorrar
TIERRA DEL FUEGO LLEGÓ AL MÁXIMO DE LA CORRUPCIÓN, NINGUNO DE LOS PODERES PUEDE HACER ALGO QUE AFECTE AL OTRO, DE HACERLO INMEDIATAMENTE SALTA LA BRONCA, AHI TIENEN LA REFORMA CONSTITUCIÓN, NO SE PUDO, TOCA INTERESES JUDICIALResponderBorrar
Y si eliminamos el Tribunal de Cuentas? Gasto al pedo si los hay.ResponderBorrar
a la Analia no se la toca...entiendanResponderBorrar
ni con un palo, si es horribleBorrar
Agencia de Innovación (y si! corten el curro, ya está... duro lo que duro dura)ResponderBorrar
Menos plata para los politicos y más plata para escuelas asi deberia serResponderBorrar
Está absolutamente todo destruido en Tierra del Fuego, Salud, Educación, Seguridad etc etc. El ladrón que tenemos como gobernador nos está robando el futuro de los trabajadores, espero lo saquen pronto y luego vaya preso por todo el desastre que está causandoResponderBorrar
ANTES DE IRSE VA A TRANZAR PARA NO IR PRESO. ESTO HACEN TODOS LOS POLITICOS.Borrar
crearon esa agencia de mierda que era la sit de gobierno, desastroza,solo se acomodaron los sueldos berardi, aguado y reynoso los chicos A9... publiquen esos sueldos por favor!ResponderBorrar
aaah si, el curro de los sistemas, le agarraron el gustito,es mucho mas facil que la obra publica porque no se ve...ResponderBorrar
la fabrica de talento, ta lento... traen "cursos" de cisco para ver si pueden vender algoResponderBorrar
volve Videla! te perdonamos.ResponderBorrar
la negra cubino debe chupar la pija espectacular sino no se entiendeResponderBorrar