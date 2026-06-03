Mientras las escuelas se caen a pedazos, un gremio exige eliminar una agencia que costará casi $10 mil millones

La crisis edilicia que atraviesan numerosas escuelas de Tierra del Fuego volvió a quedar en el centro del debate público. Esta vez fue el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA), Regional Tierra del Fuego, quien presentó ante la Legislatura provincial un proyecto para declarar la Emergencia Institucional, Edilicia y Sanitaria del Sistema Educativo Público.

La iniciativa surge en medio de crecientes reclamos por establecimientos con problemas de calefacción, filtraciones, fallas eléctricas, deficiencias estructurales y condiciones que, según denuncian los trabajadores de la educación, ponen en riesgo la integridad de docentes y estudiantes.





Desde el gremio apuntaron directamente contra las prioridades del Gobierno provincial y cuestionaron la decisión de mantener estructuras que consideran innecesarias mientras persisten problemas básicos en las escuelas.





El reclamo tomó fuerza luego de que trascendiera la ratificación de una contratación directa por $3.984 millones destinada a servicios de soporte, mantenimiento de software y desarrollo de inteligencia artificial para la Agencia de Innovación Fueguina durante un período de 24 meses.





Para SUETRA, resulta incomprensible que se destinen millonarios recursos a proyectos tecnológicos cuando numerosos establecimientos educativos continúan enfrentando problemas que deberían estar resueltos desde hace años.





"La comunidad educativa ya no puede seguir enseñando en condiciones que ponen en riesgo la vida de docentes y estudiantes", señalaron desde la organización sindical.





Eliminar la Agencia de Innovación y redireccionar los fondos





El proyecto presentado propone la derogación de la Ley Provincial 1512 y la disolución de la Agencia de Innovación Fueguina, organismo que cuenta con un presupuesto cercano a los $9.990 millones.





Según la iniciativa, esos recursos deberían ser reasignados de manera directa a las necesidades urgentes del sistema educativo.





La propuesta contempla destinar el 60% de esos fondos, equivalente a casi $6.000 millones, a obras de infraestructura crítica para reparar sistemas de gas, instalaciones eléctricas, filtraciones, techos y otros problemas estructurales.





Otro 30% sería destinado al fortalecimiento de comedores escolares y programas alimentarios, mientras que el 10% restante se invertiría en equipamiento e insumos para los establecimientos educativos.





Además, el gremio plantea la eliminación de la totalidad de los cargos políticos vinculados a la Agencia y la realización de auditorías sobre la asignación de horas cátedra.