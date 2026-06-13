Alerta por fuertes vientos en Tierra del Fuego

Un alerta por fuertes vientos regirá durante este sábado y domingo en distintos sectores de Tierra del Fuego, donde se prevén ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en la zona norte de la provincia.

De acuerdo con la información meteorológica difundida, el área será afectada por vientos persistentes del sector oeste, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 60 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar valores significativamente superiores e incluso superar los 100 km/h





Las condiciones comenzarán a intensificarse durante la media mañana de este sábado y se mantendrán a lo largo de toda la jornada, extendiéndose también durante el domingo.