Alerta por fuertes vientos en Tierra del Fuego

0 0 13 junio 2026 2026-06-13T06:11:00-03:00 Editar esta nota

Un alerta por fuertes vientos regirá durante este sábado y domingo en distintos sectores de Tierra del Fuego, donde se prevén ráfagas que po...

El fenómeno afectará a toda la provincia entre este sábado y domingo. La zona norte será la más comprometida, aunque también se esperan intensos vientos en Ushuaia y sectores del centro fueguino. Recomiendan extremar las precauciones.

Un alerta por fuertes vientos regirá durante este sábado y domingo en distintos sectores de Tierra del Fuego, donde se prevén ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en la zona norte de la provincia.

De acuerdo con la información meteorológica difundida, el área será afectada por vientos persistentes del sector oeste, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 60 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar valores significativamente superiores e incluso superar los 100 km/h

Las condiciones comenzarán a intensificarse durante la media mañana de este sábado y se mantendrán a lo largo de toda la jornada, extendiéndose también durante el domingo.

La zona norte será la más afectada

Los pronósticos indican que el fenómeno tendrá mayor impacto en el norte provincial, donde se esperan las ráfagas más intensas. Sin embargo, las condiciones también alcanzarán a la ciudad de Ushuaia y a distintos sectores del centro de la provincia.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las medidas de prevención para evitar incidentes provocados por objetos sueltos, estructuras precarias o desplazamientos en rutas expuestas al viento.

Recomendaciones ante el alerta

Entre las principales medidas preventivas se recomienda:
  • Asegurar chapas, cartelería y objetos que puedan desprenderse.
  • Evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad.
  • Circular con extrema precaución en rutas y caminos abiertos.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
  • Evitar estacionar vehículos debajo de árboles o estructuras inestables.
Las autoridades continúan monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y no descartan actualizaciones en caso de registrarse modificaciones en la intensidad del fenómeno.

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