Buscan a una mujer de 32 años desaparecida

0 0 28 julio 2026 2026-07-28T01:29:00-03:00 Editar esta nota

La Policía solicita colaboración para dar con su paradero

La Policía de Tierra del Fuego emitió una solicitud de paradero para localizar a Estela Acosta, de 32 años, quien fue vista por última vez el domingo por la noche. Solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita encontrarla.

La Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, a través de la Comisaría Cuarta de la Margen Sur, emitió una solicitud de paradero para localizar a Estela Acosta, de 32 años, quien se encuentra desaparecida desde la noche del domingo.

Según la información oficial, la mujer se ausentó de su domicilio el 27 de julio, alrededor de las 21:00 horas, y desde entonces no se tienen noticias sobre su ubicación.

Características físicas. Estela Acosta presenta las siguientes características:
  • Contextura física delgada.
  • Tez blanca.
  • Aproximadamente 1,60 metros de altura.
  • Cabello largo, lacio y de color negro.
Al momento de su desaparición vestía una campera brillante de color negro.
Piden colaboración de la comunidad

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Estela Acosta se comunique de manera inmediata a las líneas de emergencia 911 o 101, o se acerque a la dependencia policial más cercana.

La colaboración de la comunidad puede resultar fundamental para dar con su ubicación.

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