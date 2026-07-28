Buscan a una mujer de 32 años desaparecida

La Policía solicita colaboración para dar con su paradero
La Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, a través de la Comisaría Cuarta de la Margen Sur, emitió una solicitud de paradero para localizar a Estela Acosta, de 32 años, quien se encuentra desaparecida desde la noche del domingo.
Según la información oficial, la mujer se ausentó de su domicilio el 27 de julio, alrededor de las 21:00 horas, y desde entonces no se tienen noticias sobre su ubicación.
Características físicas. Estela Acosta presenta las siguientes características:
- Contextura física delgada.
- Tez blanca.
- Aproximadamente 1,60 metros de altura.
- Cabello largo, lacio y de color negro.
Al momento de su desaparición vestía una campera brillante de color negro.
Piden colaboración de la comunidad
Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Estela Acosta se comunique de manera inmediata a las líneas de emergencia 911 o 101, o se acerque a la dependencia policial más cercana.
La colaboración de la comunidad puede resultar fundamental para dar con su ubicación.
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