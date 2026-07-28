Buscan a una mujer de 32 años desaparecida

La Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, a través de la Comisaría Cuarta de la Margen Sur, emitió una solicitud de paradero para localizar a Estela Acosta, de 32 años, quien se encuentra desaparecida desde la noche del domingo.





Según la información oficial, la mujer se ausentó de su domicilio el 27 de julio, alrededor de las 21:00 horas, y desde entonces no se tienen noticias sobre su ubicación.