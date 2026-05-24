Tras los reclamos vecinales y la viralización de pedidos, el Municipio retiró chatarra abandonada en Ushuaia

El procedimiento fue coordinado por la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, desde donde informaron que en lo que va de 2026 ya fueron removidos alrededor de 50 vehículos en desuso que no contaban con condiciones mínimas para circular ni con componentes esenciales para su funcionamiento.





Durante las últimas semanas, publicamos distintos reclamos de residentes que denunciaban la presencia de vehículos abandonados y acumulación de chatarra en la vía pública, incluyendo sectores como Los Zorzales, 12 de Octubre, Las Vertientes y cercanías de la Laguna del Diablo. Las imágenes viralizadas generaron preocupación por el impacto ambiental, visual y sanitario en distintos barrios.



