Tras los reclamos vecinales y la viralización de pedidos, el Municipio retiró chatarra abandonada en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia retiró vehículos abandonados tras los reclamos vecinales y publicaciones de Crónicas Fueguinas.
Crónicas Fueguinas, la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante un nuevo operativo de retiro de chatarra y vehículos abandonados en distintos sectores de la ciudad, entre ellos el barrio Bahía Golondrina.
El procedimiento fue coordinado por la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, desde donde informaron que en lo que va de 2026 ya fueron removidos alrededor de 50 vehículos en desuso que no contaban con condiciones mínimas para circular ni con componentes esenciales para su funcionamiento.
Durante las últimas semanas, publicamos distintos reclamos de residentes que denunciaban la presencia de vehículos abandonados y acumulación de chatarra en la vía pública, incluyendo sectores como Los Zorzales, 12 de Octubre, Las Vertientes y cercanías de la Laguna del Diablo. Las imágenes viralizadas generaron preocupación por el impacto ambiental, visual y sanitario en distintos barrios.
Si bien, queda chatarra por retirar entre los reclamos de los vecinos (VER), la situación volvió a dejar en evidencia el rol clave que cumplen los reclamos vecinales y la difusión pública para acelerar respuestas estatales ante problemas urbanos que muchas veces permanecen sin solución durante largos períodos. En una ciudad donde la acumulación de chatarra en la vía pública se repite en distintos barrios, los vecinos continúan reclamando mayores controles y respuestas más rápidas por parte del Municipio.
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