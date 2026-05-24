Tras los reclamos vecinales y la viralización de pedidos, el Municipio retiró chatarra abandonada en Ushuaia

0 0 24 mayo 2026 2026-05-24T06:48:00-03:00 Editar esta nota

La Municipalidad de Ushuaia retiró vehículos abandonados tras los reclamos vecinales y publicaciones de Crónicas Fueguinas.

Luego de más de un mes de denuncias de vecinos y publicaciones realizadas por Crónicas Fueguinas, la Municipalidad de Ushuaia retiró vehículos abandonados en el barrio Bahía Golondrina y otros sectores de la ciudad.
Después de semanas de reclamos vecinales y de la difusión pública realizada por el portal Crónicas Fueguinas, la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante un nuevo operativo de retiro de chatarra y vehículos abandonados en distintos sectores de la ciudad, entre ellos el barrio Bahía Golondrina.

El procedimiento fue coordinado por la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, desde donde informaron que en lo que va de 2026 ya fueron removidos alrededor de 50 vehículos en desuso que no contaban con condiciones mínimas para circular ni con componentes esenciales para su funcionamiento.

Durante las últimas semanas, publicamos distintos reclamos de residentes que denunciaban la presencia de vehículos abandonados y acumulación de chatarra en la vía pública, incluyendo sectores como Los Zorzales, 12 de Octubre, Las Vertientes y cercanías de la Laguna del Diablo. Las imágenes viralizadas generaron preocupación por el impacto ambiental, visual y sanitario en distintos barrios.

Si bien, queda chatarra por retirar entre los reclamos de los vecinos (VER), la situación volvió a dejar en evidencia el rol clave que cumplen los reclamos vecinales y la difusión pública para acelerar respuestas estatales ante problemas urbanos que muchas veces permanecen sin solución durante largos períodos. En una ciudad donde la acumulación de chatarra en la vía pública se repite en distintos barrios, los vecinos continúan reclamando mayores controles y respuestas más rápidas por parte del Municipio.

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