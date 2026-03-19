Juicio por Baciocchi: psiquiatra afirmó que Mancilla comprendía la criminalidad del acto

Juicio por Baciocchi: un psiquiatra afirmó que Florencia Mancilla comprendía sus actos al momento del crimen. Declaraciones clave en la causa.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte desarrolló una nueva audiencia en el marco del proceso contra Florencia Mancilla, acusada del homicidio de Alexis Baciocchi, ocurrido en diciembre de 2022 en Río Grande.
Uno de los testimonios centrales de la jornada fue el del psiquiatra forense Mariano Daniel Rípoli, quien expuso sobre el estado mental de la imputada al momento del hecho, en base a informes periciales incorporados a la causa.
Durante su declaración, el especialista sostuvo de manera categórica que Mancilla comprendía la criminalidad de sus actos y podía dirigir sus acciones, descartando la existencia de alteraciones mentales graves que afectaran su responsabilidad penal.
Perfil psicológico y consumo
El perito describió a la imputada como una persona con una estructura de personalidad compleja, compatible con un trastorno límite de la personalidad, caracterizado por impulsividad, inestabilidad emocional y dificultades en los vínculos.
Además, detalló antecedentes de consumo problemático de sustancias, incluyendo alcohol, drogas y psicofármacos desde temprana edad, así como tratamientos previos sin continuidad sostenida.
No obstante, aclaró que al momento de la evaluación se encontraba orientada, coherente, sin signos de confusión ni alteraciones de la percepción, con memoria conservada.
Descartan psicosis o disociación
En relación con la hipótesis planteada por la defensa, el psiquiatra fue contundente al señalar que no encontró indicios de un episodio psicótico ni de un estado de disociación al momento del hecho. “No surge evidencia médica que permita pensar que no haya podido comprender la criminalidad del acto”, afirmó durante su exposición ante el tribunal.
Asimismo, explicó que si bien personas con este tipo de trastornos pueden atravesar episodios de desorganización en contextos extremos, en este caso concreto no se verificaron esos indicadores.
Más testimonios en una jornada extensa
Tras la declaración de Rípoli, también expuso el perito de parte de la querella, Adolfo Méndez, quien ratificó su informe. Luego brindaron testimonio las profesionales de la Dirección Pericial, Micaela González y Miriam Fercher, quienes intervinieron en la evaluación de la imputada con posterioridad al hecho.
La audiencia, que se extendió por más de nueve horas, finalizó con los testimonios de familiares de la víctima. El tribunal, integrado por los jueces Eduardo López, Verónica Marchisio y Juan José Varela, dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9, cuando continuará el debate oral.
El testimonio del perito introduce un elemento clave en el juicio: la imputabilidad de Mancilla, un punto que podría resultar determinante en la definición del fallo y en la eventual calificación del hecho.
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