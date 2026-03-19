Juicio por Baciocchi: psiquiatra afirmó que Mancilla comprendía la criminalidad del acto

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte desarrolló una nueva audiencia en el marco del proceso contra Florencia Mancilla, acusada del homicidio de Alexis Baciocchi, ocurrido en diciembre de 2022 en Río Grande.

Uno de los testimonios centrales de la jornada fue el del psiquiatra forense Mariano Daniel Rípoli, quien expuso sobre el estado mental de la imputada al momento del hecho, en base a informes periciales incorporados a la causa.





Durante su declaración, el especialista sostuvo de manera categórica que Mancilla comprendía la criminalidad de sus actos y podía dirigir sus acciones, descartando la existencia de alteraciones mentales graves que afectaran su responsabilidad penal.