Ushuaia: este jueves no habrá colectivos por paro de la UTA adherido a la huelga de la CGT

Ushuaia: este jueves 19 no habrá colectivos por el paro nacional de la CGT y adhesión de la UTA. El servicio estará suspendido durante 24 horas.

La empresa UISE confirmó la suspensión total del transporte público durante 24 horas. La medida comenzará a las 00:00 y afectará a todos los recorridos urbanos.
La empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) informó que este jueves 19 de febrero no habrá servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad debido al paro nacional convocado por la CGT y la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

La medida de fuerza comenzará a las 00:00 horas y se extenderá durante 24 horas, por lo que todos los recorridos de colectivos urbanos permanecerán suspendidos a lo largo de la jornada.

Desde la prestataria indicaron que la interrupción responde a la participación del gremio del transporte en la huelga general, lo que imposibilita la prestación del servicio en toda la capital fueguina.

Ante esta situación, se recomendó a los usuarios activar las notificaciones de la aplicación Mi Bondi para mantenerse informados sobre eventuales novedades o la reanudación del servicio.

El paro del transporte impactará en la movilidad diaria de trabajadores, estudiantes y vecinos, en una jornada en la que además se prevé menor actividad comercial y administrativa.

