Cortaron el gas en la Escuela Kayú Chenen: deuda superior a $31 millones y sin reconexión hasta que paguen

Cortaron el gas en la Escuela Kayú Chenen por una deuda de más de $31 millones. No habrá reconexión hasta que paguen.

El servicio fue interrumpido por una deuda millonaria con Camuzzi. La empresa exige la cancelación del monto adeudado para proceder a la reconexión. La situación podría repetirse en otros establecimientos educativos.
La crisis en la infraestructura escolar de Tierra del Fuego se profundiza. La Escuela Kayú Chenen de Ushuaia sufrió el corte del servicio de gas debido a una deuda que supera los 31 millones de pesos.

Según trascendió, la empresa distribuidora Camuzzi Gas del Sur reclamó formalmente al Ministerio de Educación provincial el pago de la deuda acumulada y dejó en claro que no procederá a la reconexión del suministro hasta que el monto sea regularizado.

El gas es un servicio esencial en la provincia, especialmente en el contexto climático fueguino, donde la calefacción resulta indispensable para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad en los establecimientos educativos.

De acuerdo con la información conocida, la problemática no se limitaría a esta institución. Existirían deudas acumuladas en distintos establecimientos de la provincia, aunque la situación se vuelve crítica cuando interviene la empresa prestataria: para reconectar el servicio, el pago previo de la deuda es obligatorio.

Durante la jornada de ayer se observó personal trabajando en el edificio, en medio de la incertidumbre sobre los plazos para la restitución del suministro.

El corte de gas vuelve a poner en evidencia serias fallas de previsión y administración en el sistema educativo provincial. En un inicio de ciclo lectivo atravesado por conflictos salariales y problemas edilicios, ahora se suma la interrupción de servicios básicos, afectando directamente a estudiantes, docentes y familias.

Mientras se aguarda una respuesta oficial del Ministerio de Educación, crece la preocupación por el impacto que esta situación podría tener en otras instituciones si no se regularizan las deudas pendientes.

