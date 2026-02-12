Colisión entre dos vehículos en Ushuaia: choque en Fuegia Basket y Torelli sin heridos

Un nuevo siniestro vial en Ushuaia se registró el miércoles en la intersección de las calles Fuegia Basket y Torell, un cruce de alto tránsito en la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, el hecho involucró a un Toyota Etios, conducido por Leandro Matías Berazaluce (43), y un Chevrolet Cruze, al mando de José Baltasar Núñez Olivera (22).





Tras la colisión, efectivos policiales acudieron al lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación vehicular en la zona.





Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del impacto. Asimismo, se verificó que ambos vehículos contaban con la documentación obligatoria en regla, descartándose infracciones administrativas vinculadas a seguro o licencia de conducir.





El tránsito en el sector se normalizó minutos después del procedimiento.





Las autoridades reiteran la importancia de conducir con precaución, especialmente en intersecciones urbanas donde se incrementa el riesgo de este tipo de incidentes.