Colisión entre dos vehículos en Ushuaia: choque en Fuegia Basket y Torelli sin heridos

Choque en Ushuaia: colisión en Fuegia Basket y Torell sin heridos. Ambos conductores tenían la documentación en regla.

El siniestro vial ocurrió el miércoles en la intersección de Fuegia Basket y Torell, en Ushuaia. Intervino personal policial y se confirmó que ambos conductores resultaron ilesos y con la documentación en regla.

Un nuevo siniestro vial en Ushuaia se registró el miércoles en la intersección de las calles Fuegia Basket y Torell, un cruce de alto tránsito en la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, el hecho involucró a un Toyota Etios, conducido por Leandro Matías Berazaluce (43), y un Chevrolet Cruze, al mando de José Baltasar Núñez Olivera (22).

Tras la colisión, efectivos policiales acudieron al lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación vehicular en la zona.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del impacto. Asimismo, se verificó que ambos vehículos contaban con la documentación obligatoria en regla, descartándose infracciones administrativas vinculadas a seguro o licencia de conducir.

El tránsito en el sector se normalizó minutos después del procedimiento.

Las autoridades reiteran la importancia de conducir con precaución, especialmente en intersecciones urbanas donde se incrementa el riesgo de este tipo de incidentes.

