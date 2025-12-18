(Video) Una mujer robo herramientas a un trabajador de la construcción

Un video muestra a una mujer trasladando herramientas robadas a un trabajador de la construcción en Alem al 2100. El hecho ocurrió el 12 de diciembre.
Lectores de este medio enviaron material audiovisual que muestra a una mujer trasladando herramientas robadas, en un hecho ocurrido el 12 de diciembre en la zona de Alem al 2100. El robo tuvo como víctima a Rafael Ramírez, un trabajador que realiza changas de construcción y depende exclusivamente de esas herramientas para generar ingresos.
En las imágenes, que ya están en poder del damnificado, se observa claramente a una mujer transportando una soldadora, una amoladora y otros elementos, coincidentes con los denunciados como sustraídos. Según relató Ramírez, el robo se produjo luego de un acto de buena fe, al haber alquilado parte de sus herramientas, situación que fue aprovechada para cometer el delito.
“Comprar una herramienta hoy cuesta muchísimo”
Visiblemente indignado, el damnificado expresó su bronca y frustración por la situación: “Hoy me robaron mis herramientas. Por hacer un bien, por alquilarlas, me terminaron robando mis cosas: la soldadora, la amoladora, el alargue, la careta. En estos tiempos difíciles, comprar una herramienta cuesta muchísimo”, relató.
Ramírez remarcó que no se trata de objetos menores, sino de elementos esenciales para su sustento diario, y que la pérdida lo deja prácticamente sin posibilidad de trabajar.
Más filmaciones y pedido de colaboración
El damnificado aseguró que existen más grabaciones donde se observa a la misma mujer vinculada al hecho, y no descartó ampliar la denuncia con nuevo material probatorio. Además, pidió colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que permita identificarla y recuperar las herramientas robadas.
“Te mando los videos de la chica. Hay más filmaciones de esta rata”, expresó con bronca, reflejando el impacto que el robo tuvo en su economía familiar.
El caso vuelve a poner en evidencia la impunidad con la que se cometen robos a trabajadores, especialmente a quienes viven del día a día y no tienen margen para reponer herramientas costosas.
Desde este medio, se solicita a cualquier persona que reconozca a la mujer o tenga información relevante que se comunique con la Policía o aporte datos que permitan esclarecer el hecho.
