(Video) Una mujer robo herramientas a un trabajador de la construcción

Lectores de este medio enviaron material audiovisual que muestra a una mujer trasladando herramientas robadas, en un hecho ocurrido el 12 de diciembre en la zona de Alem al 2100. El robo tuvo como víctima a Rafael Ramírez, un trabajador que realiza changas de construcción y depende exclusivamente de esas herramientas para generar ingresos.

En las imágenes, que ya están en poder del damnificado, se observa claramente a una mujer transportando una soldadora, una amoladora y otros elementos, coincidentes con los denunciados como sustraídos. Según relató Ramírez, el robo se produjo luego de un acto de buena fe, al haber alquilado parte de sus herramientas, situación que fue aprovechada para cometer el delito.

“Comprar una herramienta hoy cuesta muchísimo”





Visiblemente indignado, el damnificado expresó su bronca y frustración por la situación: “Hoy me robaron mis herramientas. Por hacer un bien, por alquilarlas, me terminaron robando mis cosas: la soldadora, la amoladora, el alargue, la careta. En estos tiempos difíciles, comprar una herramienta cuesta muchísimo”, relató.





Ramírez remarcó que no se trata de objetos menores, sino de elementos esenciales para su sustento diario, y que la pérdida lo deja prácticamente sin posibilidad de trabajar.