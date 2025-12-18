Denuncia penal por tala ilegal de bosque protegido: apuntan de lleno al Municipio de Ushuaia

Una nueva denuncia penal vuelve a colocar al Municipio de Ushuaia en el centro de la polémica ambiental. La Asociación Bahía Encerrada presentó una acusación formal por la presunta tala ilegal de bosque nativo protegido en el barrio Barrancas del Pipo, específicamente en los macizos 184 y 185, clasificados como Bosque Nativo Categoría II (amarillo), lo que implica un régimen de protección especial y restricciones estrictas a cualquier intervención.





Según consta en la presentación judicial, en el sector se están realizando tareas de desmonte y destrucción de cobertura boscosa, pese a que no existe ordenanza promulgada que habilite la cesión de tierras ni autorización ambiental provincial, requisito indispensable para intervenir en este tipo de áreas.



