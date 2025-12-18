SUTEF vuelve a desobligar y prioriza agenda política sobre derecho a la educación

SUTEF vuelve a desobligar y movilizar contra la reforma laboral, priorizando la protesta sindical mientras continúan los días sin clases.
El Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó una nueva medida de fuerza que impactará directamente en el dictado de clases, al convocar a la desobligación del turno tarde y movilización para este jueves 18 de diciembre, en el marco de una jornada nacional de lucha contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
La decisión fue tomada tras el Congreso Provincial de Delegadas y Delegados, que resolvió por unanimidad adherir a todas las medidas de protesta que se desarrollen en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, rechazando no solo la reforma laboral, sino también proyectos vinculados a educación, previsión social e impuestos.
Más militancia sindical, menos clases
Mientras miles de estudiantes continúan acumulando días sin clases a lo largo del ciclo lectivo, la conducción del SUTEF vuelve a priorizar la agenda política-sindical por encima del derecho a la educación, utilizando nuevamente la figura de la desobligación como herramienta de presión.
Desde el gremio reconocieron que otras organizaciones sindicales no convocarán a paro, limitándose a concentraciones y movilizaciones, pero aun así el SUTEF decidió avanzar con la interrupción de actividades escolares, reforzando un esquema que se repite año tras año: conflicto permanente, calles llenas y aulas vacías.
Las concentraciones están previstas para las 16 horas en:
- Río Grande: Plaza de las Américas
- Ushuaia: San Martín y Guaraní
- Tolhuin: Plaza Cívica
Un discurso ideologizado y repetido
La dirigencia sindical calificó la reforma laboral como una “regresión al siglo XIX”, enumerando una batería de críticas ya conocidas, que incluyen supuestos ataques al derecho a huelga, flexibilización laboral y reducción de aportes patronales. Sin embargo, el gremio evita explicar por qué estas disputas nacionales deben seguir pagándolas los estudiantes fueguinos, especialmente en una provincia donde los indicadores educativos vienen mostrando serias dificultades.
Lejos de un reclamo estrictamente educativo, el documento del SUTEF vuelve a exhibir un perfil marcadamente político, con consignas propias del sindicalismo tradicional y referencias al “campo popular”, reforzando su rol como actor de militancia antes que como organización enfocada en mejorar la calidad educativa.
El SUTEF y su rol histórico: conflicto como método
Durante la reunión con la CGT Ushuaia, la conducción del sindicato docente propuso la creación de un Consejo Provincial del Salario y la Producción, una iniciativa de fuerte contenido político que excede largamente el ámbito educativo y confirma el lugar que el SUTEF busca ocupar: el de actor central de la conflictividad social, aun a costa del normal funcionamiento del sistema educativo.
Mientras tanto, no hay autocrítica por los extensos períodos sin clases, el deterioro del vínculo con las familias ni el impacto real que estas medidas tienen sobre los estudiantes.
Una vez más, el SUTEF elige la protesta permanente como único camino, profundizando un modelo que parece tener como objetivo sostener visibilidad política y capacidad de presión, incluso si eso implica seguir relegando a los alumnos y a la educación pública fueguina.
