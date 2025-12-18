SUTEF vuelve a desobligar y prioriza agenda política sobre derecho a la educación





La dirigencia sindical calificó la reforma laboral como una “regresión al siglo XIX”, enumerando una batería de críticas ya conocidas, que incluyen supuestos ataques al derecho a huelga, flexibilización laboral y reducción de aportes patronales. Sin embargo, el gremio evita explicar por qué estas disputas nacionales deben seguir pagándolas los estudiantes fueguinos, especialmente en una provincia donde los indicadores educativos vienen mostrando serias dificultades .





Lejos de un reclamo estrictamente educativo, el documento del SUTEF vuelve a exhibir un perfil marcadamente político, con consignas propias del sindicalismo tradicional y referencias al “campo popular”, reforzando su rol como actor de militancia antes que como organización enfocada en mejorar la calidad educativa.





El SUTEF y su rol histórico: conflicto como método





Durante la reunión con la CGT Ushuaia, la conducción del sindicato docente propuso la creación de un Consejo Provincial del Salario y la Producción, una iniciativa de fuerte contenido político que excede largamente el ámbito educativo y confirma el lugar que el SUTEF busca ocupar: el de actor central de la conflictividad social, aun a costa del normal funcionamiento del sistema educativo.





Mientras tanto, no hay autocrítica por los extensos períodos sin clases, el deterioro del vínculo con las familias ni el impacto real que estas medidas tienen sobre los estudiantes.





Una vez más, el SUTEF elige la protesta permanente como único camino, profundizando un modelo que parece tener como objetivo sostener visibilidad política y capacidad de presión, incluso si eso implica seguir relegando a los alumnos y a la educación pública fueguina.